El Ayuntamiento de Torrelavega aprueba un ajuste en las cuentas de 2,5 millones entre críticas de la oposición

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 14 de mayo 2025, 14:07 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado de forma inicial este miércoles un Plan Económico Financiero para ajustar el desequilibrio presupuestario existente en las cuentas municipales. Ese desajuste, de 2,5 millones de euros, queda reflejado ya en un documento que el Consistorio enviará al Ministerio de Hacienda y que será devuelto al municipio para su aprobación definitiva. Al margen de este trámite, el debate sobre este Plan Económico Financiero este miércoles en el Pleno ha estado marcado por un intenso debate alrededor de la gestión económica del Consistorio y las críticas de la oposición. El gobierno municipal de PRC y PSOE -apoyado también por Torrelavega Sí en la votación- explica este desajuste en el «gran esfuerzo inversor» que ha hecho el Ayuntamiento en estos últimos años -se han captado 30 millones en fondos externos-, algo que, aseguran, no pondrá en riesgo los servicios esenciales; la oposición de PP, Vox e IU-Podemos, por su parte, entiende esta medida como un síntoma de la «gestión errática», los «gastos superfluos» y la «gestión caprichosa» de regionalistas y socialistas -esa última crítica, a pesar de su voto a favor, la lanzó el grupo Torrelavega Sí-.

El Plan Económico Financiero prevé, en palabras de PRC y PSOE, «medidas centradas en optimizar ingresos, reforzar el control del gasto y revisar tasas e impuestos existentes, sin crear nuevas figuras tributarias ni incrementar la presión fiscal sobre los vecinos». El concejal responsable, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha querido dejar claro durante su intervención que «el bolsillo de los ciudadanos se va a tocar muy poco» durante este ajuste, que «se cumplirá de acuerdo a lo previsto» en 2025 y 2026. «Hemos tenido un nivel de inversiones muy por encima del nivel de ingresos que venían asociados a las mismas. El techo de gasto se cumple; lo que no se cumple es la estabilidad», ha explicado, antes de tildar esta norma, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como una ley que «mata moscar a cañonazos». Ha zanjado así: «Aunque lo hagas bien, incumples».

Eso es más o menos lo que ha dicho también el portavoz socialista, José Luis Urraca. «Nos hemos visto atados por esta norma que no estaba hecha para nosotros. No hay desfase entre ingresos y gastos. Hay una fuerte carga inversora que pasa de un año a otro y eso es lo que desequilibra ese cómputo», ha dicho, tras reivindicar la captación de 30 millones de euros en fondos externos en estos últimos años. «Igual les gustaba más cuando en Torrelavega no había grúas», ironizaba, respondiendo a las críticas que ya estaba recibiendo desde la oposición.

Aquí, el foco del debate ha sido otro completamente distinto. PP, Vox, Torrelavega Sí e IU-Podemos han incidido en la importancia de reducir los «gastos superfluos», algo que, al parecer y según han señalado, queda reflejado en los propios informes técnicos de este documento. «Festejos, mercados, ferias, dinamización… Esas áreas las dejamos tal cual. Mientras no se aprieten el cinturón en el gasto superfluo, este plan seguirá siendo insuficiente», ha reprochado el portavoz popular, Miguel Ángel Vargas, antes de vaticinar que «este plan se va a traducir en una nueva subida de impuestos». Muy crítico con la «gestión errática» del Consistorio, Vargas se ha preguntado por el «plan de ruta» del Ayuntamiento, dejando claro que existe «hay margen de reducción» en las cuentas para reducir costes en lugar de subir los impuestos.

Desde Vox, Roberto García Corona también se ha hecho fuerte en los «gastos voluntarios» que realiza el Ayuntamiento y que, según dice, quedan denunciados en los informes municipales. «Es absolutamente lamentable que la obsesión del equipo de gobierno sea la de sostener las cuentas aumentando las tasas en la medida de lo posible. Asfixiar de cualquier manera y mantener esos gastos», ha cargado, antes de lamentar también la ausencia de cuantificaciones y un calendario de aplicación en este Plan Económico Financiero. Aunque a caballo entre la crítica y el apoyo en la votación, Blanca Rosa Gómez Morante (Torrelavega Sí) también lamentó la «gestión caprichosa» de algunos gastos del Ayuntamiento en eventos y dinamización. La concejala entiende el esfuerzo inversor y los gastos asociados al mismo, pero también hizo un llamamiento a reflexionar sobre estos «gastos voluntarios».

Por último, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, fue uno de los pocos que puso nombres a ese tipo de gastos, citando el banco gigante, los bisontes o la creación de estatuas entre algunos ejemplos recientes. «Y menos mal que no salió lo del parque acuático de Sierrallana», ironizó, antes de calificar este plan como una suerte de inicio de la «época de recortes». «Tenemos unos informes que nos dicen dónde recortar y no les hacemos caso», ha lamentado.