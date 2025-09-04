El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del antiguo skatepark de La Lechera. Luis Palomeque

El nuevo skatepark que sustituirá al de La Lechera costará 370.000 euros

El recinto, ubicado en Coterios y de más de 2.000 metros cuadrados, contará con tres áreas diferenciadas. La previsión de apertura se sitúa en el verano de 2026

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

Ahora sí se puede decir que va a ser una realidad. Torrelavega contará con un nuevo skatepark tras la adjudicación de las obras a ... la empresa Cooping Ramps. El proyecto, largamente esperado por la comunidad skater, se ejecutará en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados junto al pabellón María Pardo, en Mies de Coterios. Con un presupuesto final de 370.529 euros y un plazo de ejecución de siete meses, la instalación aspira a convertirse en referente regional para la práctica de disciplinas urbanas como skateboarding, BMX, roller y scooter.

