El nuevo skatepark que sustituirá al de La Lechera costará 370.000 euros

Ahora sí se puede decir que va a ser una realidad. Torrelavega contará con un nuevo skatepark tras la adjudicación de las obras a ... la empresa Cooping Ramps. El proyecto, largamente esperado por la comunidad skater, se ejecutará en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados junto al pabellón María Pardo, en Mies de Coterios. Con un presupuesto final de 370.529 euros y un plazo de ejecución de siete meses, la instalación aspira a convertirse en referente regional para la práctica de disciplinas urbanas como skateboarding, BMX, roller y scooter.

El concejal de Obras en funciones, Borja Sainz, anunció la resolución del procedimiento de licitación, en el que la empresa especializada resultó adjudicataria con una oferta muy por debajo del presupuesto inicial, fijado en 494.039 euros. Sainz destacó que este paso supone el inicio de la cuenta atrás para dotar a la ciudad de una instalación «moderna, segura y diseñada para responder a las demandas de la comunidad», que lleva años reclamando un espacio propio.

El adjudicatario El proyecto lo llevará a cabo la empresa Cooping Ramps con un plazo de ejecución de siete meses

El skatepark ha sido diseñado por el arquitecto Daniel Yábar Ramos, con experiencia en proyectos similares en España y Francia. Se construirá en hormigón in situ, un material que garantiza mayor durabilidad y calidad en el deslizamiento frente a soluciones prefabricadas.

El espacio se organizará en tres zonas adaptadas a distintos niveles. La primera será un área park de nivel medio-alto, con un bowl de hasta 2,77 metros de altura, miniramp de 1,60 y extensiones de distintas medidas, combinadas con hips, corners y barreras tipo New Jersey. La segunda zona park estará destinada a iniciación y nivel medio, con un bowl independiente de entre 0,90 y 1,50 metros, pensado para quienes se inician o perfeccionan su técnica. La tercera será una zona street para todos los niveles, que incluirá hubbas, handrails, flatbars, polejams, pirámides y planos inclinados, configurados para un recorrido fluido y versátil.

Planes de futuro El diseño, del arquitecto Daniel Yábar, se levantará en hormigón in situ para lograr más durabilidad

En total, la intervención abarcará 2.078 metros cuadrados, de los que 1.138,53 corresponderán al skatepark, 101,50 a accesos y zonas de estancia, y 837,57 a áreas ajardinadas. El proyecto incluye iluminación perimetral para uso nocturno, accesos adaptados desde la Avenida de Cantabria y el pabellón María Pardo, zonas de descanso con bancos accesibles, papeleras, aparcamientos para bicicletas y una fuente de agua potable.

El concejal subrayó que el diseño se ha realizado con la participación de representantes de la comunidad skater local, entre ellos Agustín Barreda, Darío Rey y Enrique Santibáñez, tres de los patinadores más implicados en la defensa de un nuevo espacio tras el cierre de La Lechera. «Es un proyecto que nace del diálogo con los usuarios y que responde a sus necesidades reales», señaló Sainz.

En detalle Iluminación, zonas verdes, y aparcamientos para bicicletas completan la intervención

La adjudicación supone un alivio para los skaters, que llevan desde octubre del pasado año sin un espacio adecuado tras el vallado de La Lechera Skatepark, cerrado como paso previo a su demolición por las obras de integración ferroviaria. A pesar de su abandono, con grietas y maleza, el recinto seguía siendo utilizado por un pequeño grupo de locales para mantener viva la tradición.

La situación generó frustración en una comunidad que desde 2018 venía reclamando una instalación adaptada al crecimiento de los deportes urbanos en Torrelavega. El compromiso municipal de implicar a los propios usuarios en el diseño del nuevo parque fue bien recibido, aunque los retrasos mantuvieron el escepticismo entre muchos jóvenes, que se desplazaron a otros municipios para seguir practicando.

Los plazos a seguir

Aunque la adjudicación marca un avance decisivo, el inicio de las obras no será inmediato. Una vez formalizado el contrato y realizado el acta de replanteo, comenzará a contar el plazo de ejecución de siete meses. Esto sitúa la previsión de apertura en verano de 2026, por lo que la ciudad afrontará al menos un curso más sin instalaciones. El Ayuntamiento confía en que la construcción transcurra sin retrasos y que el resultado esté a la altura de las expectativas.

Para la comunidad skater, la adjudicación es un paso adelante en un camino demasiado largo. La esperanza es que esta vez el calendario se cumpla y que las tablas vuelvan a resonar, no sobre las ruinas de La Lechera, sino en un espacio pensado para el presente y el futuro de los deportes urbanos en Torrelavega.