El parque Manuel Barquín se transforma estas Navidades en un paraíso polar

Torrelavega estrenó este viernes oficialmente la Navidad con la inauguración del Parque Polar, la gran novedad de este año, y la apertura del reformado mercadillo ... navideño en la Avenida de España. Una tarde de viernes que reunió a miles de vecinos y visitantes en un ambiente festivo, repleto de luces, música y entusiasmo. El parque Manuel Barquín, tradicional pulmón verde de la ciudad, se ha convertido este año en el epicentro de la magia invernal y en el principal reclamo de estas fechas.

Desde el primer paso, el visitante comprueba que se encuentra ante algo distinto: una calle completa del parque, desde su inicio hasta el final, se ha transformado en un auténtico escenario ártico. «Parece que baja la temperatura cuando atraviesas el arco de entrada», comentaba entre risas Carlos Maza mientras hacía fotos a sus hijos. Ese arco luminoso sirve como puerta a un recorrido sorprendente, en el que la casa de un elfo da la bienvenida a los más pequeños, que se detienen a saludar y a pedir deseos anticipados.

El itinerario continúa sobre una larga alfombra roja que conduce hacia el corazón del ecosistema polar recreado en Torrelavega. Los niños se quedan boquiabiertos, y los mayores… también. Por el camino aparecen enormes figuras de animales a tamaño real y con gran detalle. Del Polo Norte, destacan la ballena beluga, la foca pía, la morsa, el oso polar, el reno, el narval y el zorro ártico. Del Polo Sur, impresionan el elefante marino, la foca leopardo, la ballena azul, una colonia de pingüinos y la elegante gaviota antártica sobrevolando simbólicamente la escena. «Me parece increíble ver animales que solo conocíamos en los documentales», señalaba Elena Ruiz, de Nueva Ciudad. «Mi hijo dice que este parque es mejor que ir al cine, y tiene razón porque parecen hasta de verdad», añadía entre carcajadas.

Ampliar Una familia posa para la foto a la entrada del recinto.

Las freses «El Parque Polar es tan real que parece que baja la temperatura cuando atraviesas el arco de entrada. Está muy bien conseguido» Carlos Maza

«Mi hijo dice que este parque es mejor que ir al cine, y tiene razón porque parecen hasta de verdad. Es como ver los animales de los documentales» Elena Ruiz

Además de las figuras, el Parque Polar cuenta con casetas temáticas donde los niños pueden recoger boletos ficticios para la pista de hielo de unos castores, descubrir la troquelería navideña o interactuar con un recinto dedicado exclusivamente a los pingüinos. Todo ello entre música ambiente, luces, cartelería nórdica y fotografías constantes de quienes buscan inmortalizar la visita.

El alcalde, Javier López Estrada, se mostró más que satisfecho con el resultado y con la acogida ciudadana: «El parque está precioso y abarrotado de gente, igual que la Avenida de España y el nuevo mercadillo navideño, con muchos más puestos que otros años, desde hojaldre de las Carmelitas hasta artesanía local. Esperamos que sea del disfrute de los torrelaveguenses y sus visitantes, porque lo hemos hecho con todo el cariño». Sobre la nueva escenografía, el regidor destacó: «Este patrimonio municipal lo hemos ido creando figura a figura, y ahora hemos considerado que era el momento de concentrarlo en un mismo espacio. La gente está contenta y nosotros, muy satisfechos».

Del parque al mercadillo

Mientras tanto, en la Avenida de España, el mercadillo navideño recibió también una gran afluencia. Más puestos que nunca, iluminación renovada y una estética cuidada con mimo que invita al paseo y al consumo local. Desde productos gastronómicos hasta decoración hecha a mano, pasando por juguetes, velas, accesorios y propuestas solidarias. Marcos y Lucía, una pareja joven que estrenaba carrito con su bebé, aseguraban que este mercadillo «tiene un espíritu muy especial» y valoraban que «se nota que la Navidad aquí cada año crece un poco más».

La jornada dejó claro que el Parque Polar será uno de los lugares más visitados durante las próximas semanas. Una experiencia pensada para todos los públicos y que combina aprendizaje, ilusión y diversión a partes iguales. Con la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos en el horizonte, Torrelavega ha logrado activar su Navidad con fuerza, ofreciendo un nuevo atractivo que ya forma parte del calendario indispensable de la ciudad.

Un paraíso helado, levantado en pleno corazón urbano, que ha logrado lo que promete: hacer soñar a quienes lo recorren.