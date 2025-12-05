El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vecinos observan algunas de las figuras de animales más llamativas del Parque Polar tras su inauguración.

Luis Palomeque

El parque Manuel Barquín se transforma estas Navidades en un paraíso polar

Un nuevo universo helado toma desde este viernes el pulmón verde de Torrelavega con figuras de animales a tamaño real, luces y magia para todas las edades

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:18

Torrelavega estrenó este viernes oficialmente la Navidad con la inauguración del Parque Polar, la gran novedad de este año, y la apertura del reformado mercadillo ... navideño en la Avenida de España. Una tarde de viernes que reunió a miles de vecinos y visitantes en un ambiente festivo, repleto de luces, música y entusiasmo. El parque Manuel Barquín, tradicional pulmón verde de la ciudad, se ha convertido este año en el epicentro de la magia invernal y en el principal reclamo de estas fechas.

