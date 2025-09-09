Torrelavega celebrará el Mercado 'Los Mil Encantos' del 13 al 16 de septiembre La Avenida de España se llenará de talleres, música y animación durante cuatro días coincidiendo con la festividad de San Cipriano

Uno de los puestos del Mercado Medieval que se celebra cada año por La Patrona.

Laura Masegosa Torrelavega Martes, 9 de septiembre 2025, 11:57

Torrelavega sumará este mes una nueva cita en su calendario. Del sábado 13 al martes 16 de septiembre, la Avenida de España se transformará con la llegada del Mercado 'Los Mil Encantos', una propuesta que mezcla ocio, música y talleres pensados para toda la familia.

El horario será amplio, de 11.00 a 21.00 horas, con actividades gratuitas que irán cambiando a lo largo del día: talleres de manualidades, globoflexia, pintacaras, pulseras y antifaces medievales, además de pasacalles y espectáculos en la calle. La música en directo y las animaciones teatrales darán ambiente al mercado, que busca atraer tanto a vecinos como a visitantes.

La concejala de Comercio, Turismo, Ferias y Mercados, Cristina García Viñas, explicó que el objetivo es «dar vida a la ciudad en unos días especiales y abrir un espacio de diversión para todos». Recordó también que el evento coincide con la festividad de San Cipriano, lo que refuerza su carácter festivo.

Uno de los momentos más esperados será la aparición de Leonor de la Vega, que inaugurará el mercado el sábado a las 11.00 horas y regresará el martes 16 a las 12.30 para mantener un nuevo encuentro con el público. Ese día, tras los talleres infantiles, habrá además una lluvia de caramelos pensada para los más pequeños.

El Ayuntamiento confía en que el mercado se convierta en un atractivo más dentro de la programación de septiembre. «Será un lugar de encuentro, con ambiente diferente y actividades continuas», subrayó la concejala, animando a acercarse y disfrutar de estos cuatro días en pleno centro de la ciudad.

