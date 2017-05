SATSE pide crear de forma inmediata la categoría de Enfermera de Pediatría

Santander, 17 may (EFE).- El sindicato SATSE ha pedido hoy a la Consejería de Sanidad que creé de "forma inmediata" la categoría de enfermera de Pediatría y ha denunciado que "no se justifica" que los servicios de Neonatología de los hospitales de Valdecilla y Laredo no cuenten con enfermeras especialistas.

En un comunicado, su secretaria autonómica, María José Ruiz González, recuerda que esta petición ya se ha trasladado en "numerosas" ocasiones en las mesas sectoriales del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Y señala que la especialidad de enfermera pediátrica "tuvo su prueba de la competencia hace años", con "muchas enfermeras especialistas en Pediatría ocupando puestos de enfermera generalista.

SATSE solicita, además, que los puestos de enfermeras generalista en atención a neonatos y niños se conviertan en la plantilla orgánica del SCS como especialistas en Pediatría, tanto en Atención Especializada como en Atención Primaria.

"No se justifica que el Servicio de Neonatología del Hospital de Valdecilla y el del Hospital de Laredo sean declarados servicios especiales y no cuenten con profesionales especialistas en Pediatría", ha criticado este sindicato, que recuerda que ya ocurrió esto con la especialidad enfermería de Salud Mental y de Enfermería de Trabajo.