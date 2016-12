Roban 500 regalos para familias desfavorecidas de una ONG en Pontejos

Una nave en la que una ONG de Santander almacenaba cestas de Navidad y regalos para los hijos de familias desfavorecidas ha aparecido totalmente desvalijada. Los autores se han llevado por delante "el trabajo de meses y los donativos de muchos colaboradores", y han dado al traste con el reparto solidario que pretendían emprender. Allí no queda nada, según fuentes del colectivo, que ahora pide juguetes 'in extremis' para no dejar a los niños sin nada.

La ONG víctima de este robo es 'La solidaridad es la fuerza Cantabria', que dispone de una nave en Pontejos (Marina de Cudeyo). Aunque funcionaba de manera anónima a través de una página de Facebook, el colectivo se constituyó como organización no gubernamental hace dos meses con el objetivo de ser un punto de encuentro entre familias necesitadas y personas solidarias. Alquilaron una nave para ir almacenando los alimentos, juguetes, productos de bebé e incluso muebles que donaba alguna familia.

Los juguetes estaban almacenados en una nave de un polígono de Pontejos

Con todo lo recaudado en estos apenas dos meses de vida, decidieron preparar unas cestas de Navidad con la idea de distribuirlas entre las familias que atienden. Se habían comprometido con más de cien familias, o lo que es lo mismo, "unos 400 niños", para entregarles el Día de Reyes unos lotes de regalos. Además, habían comprado juguetes, chándales y zapatillas para dar a 114 niños. Todo empaquetado y envuelto en la nave hasta que llegara el día. Hasta 500 paquetes se contaban.

Sin embargo, algo se truncó en el camino. "Se lo han llevado todo". Eso lo primero que dijo la presidenta de la ONG al abrir la nave la mañana de este jueves y ver cómo los lotes que estaban listos para ser entregados habían desaparecido. O mejor dicho, "robados" porque una de las ventanas del local aparecía rota a primera hora de la mañana. Con apenas dos meses de vida, la nueva nave aún no dispone de cámaras de vigilancia en un polígono en el que apenas hay tránsito de vehículos y de peatones, recuerdan desde el colectivo.

"No sé lo que querían, la verdad, porque todo lo que se han llevado estaba envuelto", se pregunta una de las socias de la ong

La mujer, que no pudo evitar en un estado de shock, contó a los agentes de la Guardia Civil que habían acudido a la llamada que sospechaba que el saqueo se produjo anoche (por el miércoles).

En el colectivo no entiende quién se ha podido llevar los juguetes y más cuando estaban envueltos. "No sé lo que querían, la verdad, porque todo lo que se han llevado estaba envuelto", se pregunta con indignación María Elena Aparicio, una de las socias de la ong.

A casi quince días para que llegue el Día de Reyes, la ong tiene que conseguir en un tiempo récord todos los juguetes y demás productos que ha prometido a las más de cien familias necesitadas con las que se había comprometido.

"Necesitamos ayuda a toda costa". El mensaje de la ong admite, como aclara una de sus socias, "todo tipo de ayuda, desde donaciones hasta manos que vengan a ayudar a envolver regalos".