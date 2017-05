30.000 pases para el Centro Botín

10 lugares favoritos The New York Times elige la obra de Piano como destino ideal The New York Times, en su edición digital, ha publicado en las últimas horas un amplio reportaje en el que ha seleccionado al Centro Botín de Renzo Piano y Santander entre sus diez lugares favoritos de Europa en los que el agua es protagonista. En su sección de viajes los reporteros especializados de la histórica cabecera seleccionan diez localizaciones del continente ligadas a ríos, lagos y costas. Brighton, en Reino Unido;Lesbos, en Grecia, y Hamburgo, en Alemania, son algunas de las ciudades y paisajes elegidos. Andrew Ferren destaca cómo veinte años después de la construcción del Guggenheim en Bilbao, a escasos kilómetros, "se vuelve a escribir la guía mundial del turismo cultural y arquitectónico con el Centro Botín". El cronista sostiene que el edificio de Piano "no es la única razón para visitar Santander", y destaca la bahía y el Puntal.

La respuesta ciudadana a la inminente apertura del Centro Botín (23 de junio) sigue siendo masiva. Desde que la Fundación santanderina anunciara el pasado jueves la disponibilidad de diferentes servicios y modalidades de acceso al edificio de Renzo Piano la demanda se ha disparado tanto para la obtención de los pases permanentes destinados a las exposiciones como a las diferentes tarjetas de registro –Individual, Familiar...– del programa Amigo del Centro. La cifra de pases alcanza ya casi los 30.000 registros. Y los nuevos ‘amigos’ superan ya el millar, que se suman a los 16.000 de la anterior etapa.

Durante la jornada de ayer el flujo de solicitudes de pases fue aún mayor por lo que se produjo un nuevo colapso en el servicio online. No obstante, sobre las diez de la noche de reanudó el servicio.

Además, la Fundación Botín se vio obligada a salir al paso de los bulos que han circulado por diferentes redes sociales en las que se aludía a diversas limitaciones temporales y al incremento de las cantidades estipuladas para conseguir el acceso. En concreto una de las noticias falsas más expandidas hacía referencia a una próxima subida en el precio del pase de dos a 20 euros. Ante ese rumor que circuló en las últimas horas, la Fundación "quiere confirmar que todos los cántabros podrán obtener en cualquier momento – antes o después de la apertura del Centro Botín – su pase permanente haciendo un pago único de 2 euros".

La Fundación ya ha distribuido más de 28.000 pases permanentes. "El enorme volumen de tráfico en la página web – sólo durante del día de hoy (por ayer) se registraron 10.000 nuevos pases – ha obligado a interrumpir el proceso". Ante la divulgación de las falsedades sobre los servicios y el bloqueo, la Fundación sugirió "a quienes aún no tengan su pase y quieran obtenerlo que no tengan prisa, pues podrán hacerlo en cualquier momento y siempre por el mismo coste". Además de los pases permanentes, según los últimos datos, "ya son más de 1.100 los ‘amigos’ del Centro Botín que en esta nueva etapa se han unido al proyecto". La Fundación mostró ayer su agradecimiento y su confianza "a todos los Amigos del Centro y a quienes han obtenido ya su pase", y pidió disculpas "por los inconvenientes causados a quienes hayan encontrado problemas para hacerlo, o incluso no lo hayan logrado todavía".

El pase, que está disponible en la web del Centro Botín, también se puede obtener en la sede de la Fundación, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, y los sábados de 10.30 a 19.30 horas. El pase para los ciudadanos de Cantabria (tanto nacidos como empadronados en la región) se obtiene mediante ese único pago de dos euros, correspondientes al coste de emisión, "que sólo habrá que volver a abonar en el caso de pérdida de la tarjeta". El programa Amigo contempla distintas modalidades (Individual, Joven, Familiar y Premium). Los precios son de veinte euros para la Joven (entre 16 y 25 años, o mayor de 65 años), treinta para la Individual (entre 26 y 64 años), y 55 para la tarjeta Familiar. La Premium tiene un coste anual de 200 euros.