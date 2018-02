Los sindicatos llaman a «toda la sociedad» de Cantabria a la huelga feminista del 8M María Gil Lastra Además de los paros de dos horas por turno habrá una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Santander, a las 12.30 horas, y una manifestación a las 19.30 horas, desde la plaza Numancia DM . Santander Martes, 27 febrero 2018, 17:57

Representantes de UGT y CCOO han llamado hoy a «toda la sociedad de Cantabria» a unirse a los paros de dos horas convocados con motivo de la huelga feminista del próximo 8 de marzo, que se realizarán en dos turnos diferentes de mañana y tarde.

Este llamamiento ha sido realizado por los secretarios de Política Internacional de UGT, Jesús Gallego, y de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, antes de participar en una asamblea conjunta convocada por los sindicatos en Santander que ha reunido a unos 300 delegados sindicales de ambas organizaciones en la que se han ultimado los detalles de la organización de la huelga convocada en todo el país para exigir la igualdad entre mujeres y hombres.

«La realidad es terca y no hay políticas públicas para revertir la situación de desigualdad que durante la crisis se ha agudizado», explicaba Rosa Mantecón, secretaria de Mujeres de CCOO de Cantabria. Para Jesús Gallego, secretario confederal de Internacional de UGT, «ningún ciudadano decente de Cantabria podrá ser llamado decente si no acude a las manifestaciones que se están convocando; nadie que se llame demócrata podrá salir a la calle con la cabeza alta si no participa en la huelga del 8 de marzo».

«Ningún ciudadano decente de Cantabria podrá ser llamado decente si no acude a las manifestaciones que se están convocando» Jesús Gallego | UGT

En declaraciones a los medios, ambos han animado a toda la sociedad a participar en manifestaciones «multitudinarias» en todas las ciudades del país y en una huelga que consideran «justa y necesaria».

En concreto, los paros de dos horas están convocados, por la mañana, de 11.00 a 13.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas, y en ellos los sindicatos llaman a participar a todo el mundo, ya que la desigualdad de la mujer es algo que concierne a toda la sociedad. Además de los paros, habrá una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Santander, a las 12.30 horas, y una manifestación a las 19.30 horas, desde la plaza Numancia hasta el Ayuntamiento.

María Gil Lastra

Todos las participantes han insistido en que los sindicatos no han convocado para el 8 de marzo una huelga de mujeres, sino una huelga para que «toda la sociedad luche por la igualdad». «Esto no es cosa del lado de las mujeres, esto es cosa de todas y todos. Lo que tenemos entre manos es una huelga de la sociedad. Necesitamos que se pare, que se haga la huelga y que se participe de manera masiva en las manifestaciones», recalcaba Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo de CCOO.

«Necesitamos que se pare, que se haga la huelga y que se participe de manera masiva en las manifestaciones»

Asunción Villalba, secretaria de Igualdad y Mujer de UGT Cantabria, cree que esta huelga «representa lo más fraternal que podemos realizar. Esta no es una lucha de hombres contra mujeres, sino la unidad de la clase obrera buscando lo que le es propio: la igualdad».

En cuanto a los motivos de la huelga, cuyo lema es 'Vivas, libres y unidas', Gallego ha dicho que las mujeres son la parte «más desfavorecida» de la sociedad y que viven en «peores condiciones» laborales, económicas y sociales que los hombres.

Además, ha destacado también otras razones como el acoso sexual o la violencia de género, y ha recordado que el año pasado murieron más de 40 mujeres en España por esta causa.