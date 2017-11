Estudiar una carrera en Cantabria cuesta la mitad que en Madrid

La Universidad de Cantabria es, un año más, la tercera más barata de España. El precio medio del crédito -y por tanto de cada asignatura y del curso completo- se sitúa por debajo de la media nacional y sólo en las públicas de Galicia y Andalucía se encuentran tasas más económicas. Los costes para los universitarios de la UC han descendido además el presente curso 2017/18 tras rebajar la institución académica un 3,5% los precios de las matrículas. «El objetivo es que nadie no pueda acceder a la UC por razones económicas, esto es un servicio público y queremos dar a los jóvenes las máximas oportunidades posibles para que estudien aquí », subraya Ernesto Anabitarte, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. Así, el precio medio del crédito en primera matrícula es de 13,03 euros y el de una asignatura -seis créditos- es de 78,18 euros. Las tasas son diferentes según se trate de titulaciones de Artes y Humanidades -que son más baratas porque necesitan menos instalaciones o material- o de Ingenierías y Ciencias, las más costosas.

Un curso completo son 60 créditos y la factura anual de un universitario cántabro es, de media, 781 euros, casi 30 euros menos que el curso pasado. Los que menos pagan son los de Derecho -600 euros por curso- y los que más, los de Medicina, que tienen que gastar 964. Las universidades públicas más caras son las deCataluña -más de 2.000 euros por curso- y Madrid -más de 1.600-, esta última una de las opciones más elegidas por los estudiantes cántabros que deciden realizar sus estudios superiores fuera de la región. Otra de ellas, la Universidad del País Vasco, cuesta 230 euros más al año que la UC. Las más baratas son las de Andalucía (757 euros) y Galicia (713), las únicas con precios más bajos que en Cantabria. Las tres están por debajo del umbral de los 800 euros y sólo una más, la de Extremadura, no supera los 900. La media en España -siempre hablando de primera matrícula- se sitúa en 1.100 euros.

Después de cuatro años de congelación de las tasas, la UC decidió este curso reducir los precios públicos de matrícula en un 3,5% para las titulaciones de Grado y en un 10% para los máster. La rebaja de precios incluye el compromiso del Gobierno de Cantabria de «compensar» la disminución de ingresos que esta decisión supone para las cuentas de la Universidad con una mayor aportación en los Presupuestos de 2018.

Los suspensos, penalizados

Si el precio medio en primera matrícula es el tercero más barato del país, la Universidad de Cantabria pierde posiciones en las siguientes matrículas. Es decir, penaliza económicamente a los repetidores, aunque no en exceso. En concreto, con 13, 43 y 65 euros en las siguientes ocasiones en las que cursan la misma materia. El objetivo, «responsabilizar» al alumno y «exigirle» un rendimiento académico, aunque tampoco disparar los precios, lo que podría convertirse en un invitación a abandonar los estudios. Así, en segunda matrícula el crédito cuesta de media 26,04 euros y la asignatura, 156,24, lo que coloca a la UC como la cuarta más económica; en tercera matrícula, los precios ascienden a 56,40 euros el crédito y 338,40 la materia; y en cuarta matrícula, a 78,13 y 468,78, respectivamente. En estos dos últimos casos, la institución que dirige Ángel Pazos cae a la quinta y sexta posición del ranking, aunque los precios están muy por debajo de lo que la normativa estatal le permitiría. Comparativamente, en las universidades públicas de Madrid la tercera vez que se cursa la misma materia hay que pagar 560 euros y la cuarta 750, unas cifras similares a las de Cataluña.

España, el noveno país de Europa más caro: 1.100 euros al año Buena parte de las universidades europeas públicas ofrecen matrículas gratuitas. Es el caso de Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia, países conocidos por la alta calidad de sus sistemas educativos. Estudiar la carrera en una universidad pública española sale también mucho más caro que hacerlo en una de Alemania. El precio medio de la primera matrícula de grado en España – 1.100 euros al año– es 20 veces superior a los 50 euros anuales que cuesta allí, según datos sacados de Eurydice (la base de datos de la CE) y del Ministerio de Educación. De los 37 países de la UE y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) analizados, España es el noveno más caro en estudios de grado. Es el único país, junto con Bosnia, Croacia y Rumanía, en el que no se ofrece ningún incentivo fiscal por tener estudiantes en casa, ni se dan ayudas familiares por cada hijo universitario (como en Alemania).

«En primera y segunda matrícula tenemos precios muy contenidos, en tercera y cuarta ya no son tan bajos», analiza Anabitarte, que advierte que son «muy pocos» los alumnos que llegan a esta situación. «Para cursar por tercera vez una asignatura, has tenido que fallar en cuatro exámenes -dos convocatorias por curso, entre junio y septiembre-. Y una cuarta, pues imagínate. Son casos muy, muy esporádicos. Hoy en día los estudiantes se matriculan de los créditos que creen van a poder superar, atan más las cosas, no hay tanta alegría como antes», reflexiona el vicerrector de la UC.