El Gobierno de Cantabria crea un mecanismo para retener talento investigador en Valdecilla

Los fondos que se obtengan con ensayos clínicos y con proyectos privados se dedicarán a contrataciones temporales en el hospital

Santander Lunes, 6 noviembre 2017

El Gobierno de Cantabria permitirá que los fondos que genere el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) con ensayos clínicos y proyectos con entidades privadas se dedique a contrataciones temporales en Valdecilla para llevarlos a cabo y retener así el talento.

Para posibilitar esto, desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige el socialista Juan José Sota, y a instancias de la de Sanidad que lidera su compañera de partido María Luisa Real, se ha creado un mecanismo que tendrá su reflejo en los Presupuestos regionales de 2018.

Así lo ha anunciado, en una entrevista en RNE, el director gerente de Valdecilla, Julio Pascual, quien ha resaltado que se trata de algo «muy, muy importante» ya que, según ha explicado, al no tener hasta ahora ese mecanismo «se les escapaba gente».

«No les dábamos la opción, hasta ahora, de entrar dentro del organigrama del hospital», ha apuntado Pascual, que ha explicado que la creación de este mecanismo supone un «paso absolutamente crucial para el desarrollo de la investigación» en Valdecilla.

Mejorar la captación de fondos europeos

Además, y siguiendo con la financiación de la investigación, Pascual ha opinado que tanto desde Valdecilla como desde el IDIVAL, se debe de «mejorar la captación» de fondos fuera de nuestras fronteras, «sobre todo a nivel de la UE».

Según ha dicho, desde Valdecilla y el IDIVAL se han «puesto las pilas» en este sentido y están realizando «una apuesta ahora muy potente» para intentar conseguir más fondos europeos para investigación.

Para ello, han creado una oficina que se dedica a este asunto para incrementar la consecución de proyectos europeos -ya hay algunos-. «Queremos conseguir más», ha dicho.

Pascual ha señalado que hoy en día más del 60 por ciento de los ingresos del IDIVAL se logran a través de la consecución de proyectos en concurrencia competetitiva en distintas convocatorias.

También ha reconocido que «muchos recursos» se generan a través de la realización de ensayos clínicos.

Así, ha opinado que Cantabria, a través del IDIVAL y Valdecilla, se encuentran en «una situación bastante buena» en cuanto a fondos para investigación sanitaria.

Pascual ha insistido en el compromiso de Valdecilla con la innovación pero no en un sentido «heterogéneo», sino con aquella que quiere servir para «solucionar problemas cotidianos» y ofrecer «más seguridad» tanto a sus pacientes como a sus trabajadores.

En este sentido, ha dado a conocer que el complejo de hospitales «más importante» de Washington ha elegido como 'partner' a Valdecilla para, a través de un acuerdo de colaboración, desarrollar proyectos en los que se mejore la seguridad de los pacientes a través de la innovación.

Pascual ha subrayado que se trata de «un hito» ya que, según ha dicho, Valdecilla es el «único centro europeo» con el que este organismo va a suscribir un convenio de este tipo.

Premios 'Best in class'

Valdecilla fue reconocida a finales de octubre en la edición de este año de los premios 'Best in Class', en los que obtuvo seis galardones. Concretamente, fueron reconocidos los Servicios de Anestesia, Dermatología, Hepatitis C, Nefrología, Patología Digestiva y la Unidad de Psoriasis en el ámbito de 'Mejores servicios y unidades en atención al paciente'.

El hospital logró 15 candidaturas finalistas en esta XII edición de Premios BIC -el que más-, incluyendo las categorías de 'Mejor hospital' y 'Mejor proyecto de coordinación asistencial' por un trabajo del Servicio de Psiquiatría titulado 'Consulta de alta resolución para el manejo de la conducta suicida y prevención del suicidio'.

Además de los seis Servicios premiados, fueron finalistas los Servicios de Cardiología, Enfermedades Infecciosas, Neurología, Nutrición Clínica, Psiquiatría, Reumatología y la Unidad de VIH/Sida.