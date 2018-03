El Gobierno cree que volverá a cumplir el objetivo de déficit en 2018 Roberto Ruiz Sota destaca el esfuerzo realizado por el Ejecutivo durante 2017 a pesar de la falta de ingresos clave como la financiación de Valdecilla DM . Santander Martes, 27 marzo 2018, 20:38

Cantabria ha cumplido en 2017 por primera vez el objetivo de déficit y las perspectivas para 2018 son buenas porque la región está «bien de partida», aunque podría haber «algún problema» en la primera mitad del año, hasta que se actualicen las entregas a cuenta del Gobierno central. El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, lo ha dicho hoy en una rueda de prensa en la que ha valorado los datos de Ejecución Presupuestaria que presentó ayer el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con estos datos, Cantabria cerró el año pasado con un déficit del 0,37% sobre el PIB regional, por debajo del 0,6% fijado por el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas y lo redujo con respecto a 2016 en más de un punto.

«Con solo dos presupuestos, de 2016 y 2017, se ha logrado cumplir el objetivo de déficit en Cantabria», ha dicho el consejero en alusión a la gestión del Ejecutivo PRC-PSOE, antes de añadir que, sin embargo, en todo el mandato del PP se cumplió con el déficit «pese a los recortes».

Sota ha señalado que Cantabria ocupa «un magnífico lugar» en la clasificación de la comunidades autónomas en cuanto al cumplimiento del déficit y ha apuntado que está por encima de regiones tradicionalmente cumplidoras, como Madrid o La Rioja.

«Cantabria ha hecho un gran esfuerzo para llegar al 0,37 por ciento de déficit sobre el PIB regional», ha subrayado el consejero, que ha remarcado que se han tomado medidas que no han afectado a la ejecución presupuestaria, y todo ello a pesar de las «dificultades» que ha habido por falta de ingresos, como la financiación para el Hospital de Valdecilla comprometida por el Gobierno de la nación, por la inestabilidad política nacional con la demora en formar Gobierno, o por el plan económico financiero que tuvo que presentar el bipartito PRC-PSOE nada más tomar posesión.

El consejero ha asegurado que para cumplir el objetivo de déficit no se ha dejado de hacer ningún proyecto importante y ha explicado que el ahorro ha venido, principalmente, de no gastar los sobrantes en adjudicaciones de obras, una cantidad que ha cifrado en unos cinco millones.

También de partidas de subvenciones que no se han agotado y de la adjudicación centralizada de algunos contratos y servicios administrativos, que ha permitido ahorros. Ello, unido al aumento de los ingresos del sistema de financiación autonómica, que en este momento de «despegue» de la economía está proporcionado más recursos a Cantabria, ha hecho posible este cumplimiento con el objetivo de déficit.

Sota ha agregado que las perspectivas para 2018 en cuanto al cumplimiento del déficit son buenas, aunque ha recordado que las entregas a cuenta del Gobierno de la nación no están actualizadas y por eso podría haber algún desajuste hasta el mes de junio, cuando se prevé que se incrementen esas entregas bien con el nuevo presupuesto del Estado o bien con la aprobación de un real decreto. "Estamos recibiendo siete millones menos al mes respecto a lo que nos corresponde", ha comentado.

El consejero ha insistido en que, pese a las «dificultades», el Ejecutivo se ha «volcado» para cumplir con el déficit, y ha destacado que se ha «dado la vuelta» a la situación de ejercicios anteriores. «Partíamos de una situación muy complicada», ha abundado.

Sota ha resaltado además que Cantabria está creciendo por encima de la media y ha agradecido el esfuerzo de los funcionarios porque «cumplir con el objetivo de déficit no es una cuestión menor». Ha comentado además que la Administración del Estado no ha cumplido, ya que su límite de déficit estaba en un 1,1 por ciento y ha llegado al 1,9 por ciento. «El guardián de la ortodoxia no ha cumplido», ha apostillado.