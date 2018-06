«El Gobierno de Sánchez pagará la deuda de Valdecilla y paralizará los diques de la Magdalena» Pedro Casares. / María Gil «Habrá que revisar alguno de los proyectos anunciados por Íñigo de la Serna, porque eran irreales y con claros tintes electoralistas, y priorizar los más importantes», dice Pedro Casares, Secretario de Transportes del PSOE y portavoz en el Ayuntamiento de Santander ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Jueves, 7 junio 2018, 07:17

A Pedro Casares no le ha sonado el teléfono para unirse al gabinete de Pedro Sánchez ni tampoco espera saltar al segundo escalafón. Su «prioridad» está en convertirse en el primer alcalde socialista de Santander en 2019. El secretario ejecutivo de Transportes e Infraestructuras del PSOE nacional destaca la «experiencia», la «solvencia» y la «capacidad de trabajo» del nuevo Gobierno y garantiza que va a cumplir con las deudas con Cantabria.

–Josep Borrell, Meritxell Batet, Pedro Duque,Carmen Calvo, Teresa Ribera, Dolores Delgado... Hasta el 'viejo' PSOE está impresionado con el Gobierno de Pedro Sánchez.

–Es un Gobierno muy solvente, con gente de mucha experiencia y trayectoria, comprometido con los valores del Partido Socialista, feminista y europeísta.

–¿Qué supone la llegada de Sánchez a la Moncloa?

–Es una oportunidad para los españoles. Vamos a vivir en los próximos meses una etapa de regeneración. Es una oportunidad para situar en el primer nivel de la política la agenda social y la lucha contra la desigualdad. También es la mejor ocasión para que se abra un tiempo nuevo en nuestro país que genere nuevas esperanzas y certezas. Hemos vivido siete años de duras políticas del PP, a los que se han sumado escándalos de corrupción, y es hora de impulsar una etapa reformista en España.

–¿Qué le parecen los cambios en el organigrama ministerial?

–Por primera vez en democracia hay que conformar un Gobierno en pocos días, a diferencia de otros procesos, pero estoy convencido de que Sánchez ha acertado y de que elEjecutivo va a tener señas de identidad que van a marcar nuestra agenda. Por ejemplo, en políticas de igualdad, políticas sociales... En esa lucha van a ir nuestros compromisos.

–¿Cuáles van a ser los pilares del nuevo Ejecutivo?

–Para el PSOE uno de los principales retos que tenemos es la lucha contra la desigualdad y, por tanto, la igualdad tiene que estar en el primer nivel, con rango ministerial, así como la lucha contra la pobreza infantil, que tendrá un Alto Comisionado, que va a depender del presidente y permitirá luchar contra una foto que me avergüenza como español. Tenemos que empezar a abordar los principales problemas de la gente y estos son los dos primeros retos. Vamos a tener un Gobierno feminista, que luchará contra la lacra de la violencia machista.

–¿Qué expectativas puede tener Cantabria con el nuevo Gobierno?

–El Gobierno de Sánchez va a ser bueno para los intereses de Cantabria. Le va a venir bien a la región y vamos a ver, por la vía de los hechos consumados, cómo el presidente paga de una vez la deuda histórica que el Estado tiene con Valdecilla, cómo abonará el dinero que el Estado debe con la cofinanciación de las políticas de dependencia, cómo incluirá más partidas para la reindustrialización del Besaya o cómo avanzará en proyectos importantes como son la reordenación ferroviaria en Santander o el soterramiento de las vías en Torrelavega. Es el tiempo de que los anuncios pasen a los hechos. Ese es el compromiso que asumió el PSOE, y lo vamos a hacer.

–¿Cuando habla de la deuda histórica se refiere a los 44 millones que están pendientes o incluye también los otros 100 que el bipartito le pide aMarianoRajoy?

–Lo urgente es que los 44 millones de euros que faltan, los 22 que supuestamente están en Presupuestos, y los que faltan se cumplan. Digo esto porque la partida ya estuvo en años anteriores y nunca llegó a pagarse. Cantabria, como comunidad, no puede renunciar a ese compromiso.

–Las relaciones entre Madrid y el bipartito han sido bastante tensas en los últimos años. ¿Van a mejorar ahora que vuelven a ser del mismo color político?

–Sin duda alguna. Le viene bien a Cantabria que tengamos un Gobierno en sintonía, que trabajen conjuntamente en los intereses de esta tierra y de los cántabros. Y estoy convencido en que van a mejorar las relaciones con el bipartito.

«Fomento colaborará y será sensible con La Pasiega» –El Ministerio de Fomento y el bipartito se han enfrentado duramente en los últimos meses por la falta de apoyos para construir el polígono de La Pasiega al no considerarlo estratégico. ¿Confía en que se producirá un cambio de postura? –Hemos visto como no había colaboración en esos proyectos. Creo que merece la pena que al menos se sienten las administraciones y no digan no de partida, como ocurrió con Íñigo de la Serna. Luego tuvo que rectificar diciendo que no pondría trabas pero que no habría dinero para las infraestructuras necesarias. Es necesario que los gobiernos colaboren y si estamos hablando del desarrollo industrial, en una tierra que lo necesita, el Gobierno puede y debe ayudar. Estoy convencido que va a colaborar y va a ser sensible con el proyecto.

–El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fue uno de los pocos apoyos que mantuvo Sánchez después del Comité Federal que acabó con su primera etapa en el PSOE. ¿Su buena sintonía beneficiará a la región frente a un expresidente que no recibía al regionalista?

–Sánchez tiene una función muy importante como presidente del Gobierno de España, que es normalizar las relaciones con todas las comunidades autónomas. A nadie se le escapa que una de las prioridades es la normalización de las relaciones con Cataluña y, en otra medida, tiene que hacer lo mismo con el resto. Las instituciones del Estado tienen que tener una mejor relación y en próximas fechas y no me cabe duda que recibirá a Revilla y atenderá sus demandas.

–El Gobierno ha garantizado las inversiones de 272 millones para 2018 que había diseñado el PP pero existe incertidumbre sobre las grandes obras. El PSOE ha defendido siempre que eran 'humo' y que no se iban a materializar. ¿Cree que podrán seguir adelante o habrá que replanteárselos?

–Pedro Sánchez tiene un compromiso firme con esta tierra y la conoce muy bien. Ha venido en una decena de ocasiones a la región desde que fue elegido secretario general y sabe cuáles son sus prioridades. Estoy convencido de que los proyectos que sean buenos para Cantabria van a seguir en la agenda del Gobierno. Ahora bien, la realidad no se puede confundir con los anuncios y las promesas casi electorales, diría yo, que ha hecho el ministro Íñigo de la Serna. Como responsable de Transportes en la Ejecutiva he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones y en todas ha prometido una inversión millonaria que no es real.Cualquiera que conozca los Presupuestos sabe que no es posible, porque no hay partidas para esos fines.Ha habido muchos anuncios pero pocas realidades.Hasta tal punto que las cuentas contemplan una inversión de 272 millones de euros, muy lejos de los 400 que llegó a invertir Zapatero. Una vez que se analice eso y el nuevo Ejecutivo vea las obras que realmente cuentan con un proyecto real y viable, estoy convencido que el Gobierno de España sabrá atender las necesidades de Cantabria.

–¿A qué proyectos se refiere?

–Un ejemplo es la reordenación ferroviaria de Santander, que tiene un presupuesto de 180 millones de los que el Ministerio iba a poner 130 millones y, en cambio, este año sólo hay 500.000 euros consignados. Parece evidente que un proyecto que el PSOE considera bueno tiene que tener un mayor compromiso. Esto quiere decir que Sánchez va a seguir adelante con todos aquellos asuntos que estuvieran y sean buenos van a seguir adelante. No cabe ninguna duda de que así será, pero tendremos que priorizar cuáles van a ser las actuaciones que son más urgentes para Cantabria, también en materia de infraestructuras. Nuestra comunidad es una región que no tiene un tren digno con Madrid, pero no hay que olvidar que tenemos dejada u olvidada nuestra red de cercanías. Ahí merece la pena invertir y no sólo obsesionarse con algunos proyectos. Toda la red de alta velocidad mueve 36 millones de pasajeros al año, sólo Cercanías de Madrid mueve un millón de pasajeros diarios. La prioridad de la gente está en el día a día. Ha habido alguna obsesión por grandes proyectos, que a día de hoy no hay ninguno materializado, y nos hemos olvidado por ejemplo de las cercanías.

–Entonces, ¿es partidario de primar las Cercanías al tren de altas prestaciones?

–Más que priorizar no olvidaría las Cercanías centrándome sólo en la alta velocidad. Son compatibles y que la red de inversión tiene que ser pareja. No podemos invertir todo en alta velocidad y olvidarnos del resto.

–Revilla ha pedido que se cumplan los calendarios pactados, ¿ve posible la llegada del ferrocarril de altas prestaciones para 2023?

–En el proyecto de De la Serna hemos visto muchos cambios de parecer. Cuando era alcalde defendía la llegada del AVE hasta Santander y luego al asumir la cartera cambió de opinión. Hay que ser serios y ver qué se puede hacer. Si el proyecto es bueno y la alta velocidad puede llegar a Reinosa en los plazos anunciados, el PSOE va a continuar con ese compromiso. Pero será el ministro quien tenga que revisar y decidir sobre todos esos proyectos que De la Serna ha estado contando con un horizonte de mayo de 2019 para generar expectativas en todas la regiones. Íñigo de laSerna ha demostrado que era un ministro centrado en su proyección personal y los intereses electorales más que en compromisos reales. Si las inversiones los plazos y están bien, el Gobierno va a cumplir.

–De lo contrario sería la segunda vez que el PSOE frena el AVE y Revilla igual recibe al ministro a palos después de lo que ocurrió con José Blanco.

–A nadie se le escapa la situación de la coyuntura económica que ha vivido este país. Por eso digo que tan importante es invertir como tener infraestructuras que puedan ser sostenibles. Fíjese, lo que dijo José Blanco es que Cantabria tenía que conectarse a Bilbao por alta velocidad para unirse con Europa y ahora todo el mundo empieza a defenderlo, incluido el PRC que era muy crítico con esa gestión. Una de las obsesiones que tiene el PSOE, como dirección política en esta nueva etapa de la Ejecutiva Federal, es que el transporte tiene que contribuir a la modernización económica, al impulso económico desde una visión de sostenibilidad y, además, desde la vertebración a todos los territorios de España.Sólo así seremos honestos y le diremos a la gente qué se puede hacer.

–El PSOE ha sido muy crítico con el proyecto de los diques de la Magdalena y ha pedido su paralización al Ministerio. Ahora que está en su mano, ¿van a dar marcha atrás?

–En todo lo que pueda ayudar, lo haré como miembro de la Ejecutiva Federal. Hay temas pendientes que son urgentes como la paralización de las escolleras de la Magdalena. Habrá sensibilidad del Gobierno de España para que se paralicen cautelarmente las obras para buscar una solución dentro de la complejidad que puede haber en los procesos administrativos y en los contratos que se hayan firmado. Me preocupa que se respete el entorno paisajístico y ambiental y eso no parece compatible con el actual proyecto.

–¿Retomarán su compromiso con la Fundación Comillas?

–Es prioritario para el Gobierno de Cantabria y, por supuesto, en la medida que Moncloa pueda, ayudará.