El Gobierno vuelve a incumplir el plazo de presentación de los Presupuestos Imagen de hace un año, cuando se firmó el acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y Ciudadanos para la aprobación de los Presupuestos de Cantabria 2017. / María Gil Lastra El Partido Popular advierte de que las cuentas van a suponer «un sablazo» en forma de subida de impuestos para los cántabros A. M. SANTANDER. Miércoles, 1 noviembre 2017, 08:05

Con la memoria fresca de las preguntas más repetidas el pasado año -«¿Cuándo estarán? ¿Cuándo se aprobarán?»- y los retrasos que convirtieron el asunto en un serial, la sombra de la duda en torno a los plazos para presentar las cuentas para 2018 vuelven a amenazar al Gobierno de Cantabria. El 31 -ayer- estaba fijado como fecha límite para presentar en plazo en el Parlamento regional el proyecto de Presupuestos. Pero en el antiguo hospital de San Rafael no recibieron nada. La oposición se echó al cuello del Ejecutivo. Por un lado, para denunciar «retrasos» y falta «de voluntad negociadora» en la elaboración del documento y, por otro, para advertir de que los números van a suponer «un sablazo» en forma de subida de impuestos para los cántabros. Desde el bipartito (PRC-PSOE) negaron lo uno y lo otro.

Con el calendario a la vista, ayer empezaron las preguntas. Cuándo. Le cuestionaron sobre el tema a la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, la socialista Eva Díaz Tezanos. Ella insistió en que «la previsión y el objetivo» del Gobierno es que los Presupuestos de 2018, que tendrán una subida «en torno» al 4,6%, «se puedan debatir y aprobar antes de que finalice el año» para que entren en vigor el 1 de enero. La vicepresidenta explicó que se están dando ya «los últimos pasos» en el anteproyecto que aprobará «en los próximos días» el Consejo de Gobierno. «Va en las fechas», remarcó antes de asegurar que «desde luego» el Ejecutivo mantendrá reuniones «tanto con las organizaciones sindicales como en aquellos consejos en los que preceptivamente hay que aprobar el borrador del proyecto».

Esa visión contrasta con el mensaje que lanzaron desde el Partido Popular. María José Sáenz de Buruaga instó a Miguel Ángel Revilla a que explique «con quién va a contar» para su «nuevo engaño» a los cántabros con unos Presupuestos «falsos» que, según dijo, incluirán «una nueva subida de impuestos» y «el maquillaje al alza de los ingresos». «Otra vez los Presupuestos llegan tarde por las disputas y las luchas internas entre los socios de Gobierno», aseguró la presidenta de los populares cántabros, que, apelando a los «antecedentes», se mostró convencida de que el Gobierno «va a reincidir y justificar» su mayor gasto por «tres caminos muy transitados ya por socialistas y regionalistas»: inflar ingresos, con partidas a la baja o dando un «sablazo» a los ciudadanos. «Hay que hacer todo lo contrario», manifestó Sáenz de Buruaga, que confió en que al Ejecutivo «no se le ocurra justificar la subida de impuestos con el discurso falso de 'España nos roba'». «Si Cantabria tiene alguna posibilidad de cumplir el objetivo de estabilidad es gracias a las políticas, al trato y el incremento de fondos provenientes del Gobierno de la nación».

«Como era de esperar, los Presupuestos vuelven a llegar tarde este año», remarcaron también desde Podemos, donde achacan la tardanza «otro año más a la absoluta incompetencia del consejero de Economía» (Juan José Sota). Verónica Ordóñez y José Ramón Blanco denunciaron la «ausencia de voluntad» para consensuar unas cuentas y adelantaron su intención de insistir en «aquellas cuestiones que son necesarias para mejorar la vida de las personas de Cantabria», como son, entre otras, «Renta Social Básica, empleo, vivienda o industria».

Con esas críticas apuntadas, las preguntas se trasladaron al presidente Revilla. «Sablazo es el de Montoro», contraatacó el líder regionalista. El presidente cree que el PP no está «capacitado» para hablar de «retrasos» en los Presupuestos cuando a nivel nacional fue «incapaz» de presentar el año pasado el suyo «en plazo» y este 2017 «ni siquiera ha hecho conato de presentarle». En cuanto a la reforma fiscal prevista -avanzada, sin concretar, el fin de semana por el consejero de Economía- y a los «pequeños retoques» previstos en tasas e impuestos, el jefe del Ejecutivo negó que vaya a dar un «sablazo» a los cántabros al tiempo que admitió no tener «ni idea» por ahora de esos «retoques» de los que habló Sota. «Todavía no lo tengo», dijo para declinar hacer más comentarios sobre el documento, que se presentará «próximamente» y que entrará en vigor «en plazo», el 1 de enero. «Lo que tienen que hacer -replicó al PP- es presentar el (Presupuesto) de ellos».

También Zuloaga

También el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, salió al paso de las críticas. «Creo que lo único que pretende ahora el PP es utilizar el Presupuesto como arma arrojadiza contra el Gobierno de Cantabria porque no tiene nada que proponer». A su juicio, las posiciones de Buruaga son «incongruentes y sin ningún respaldo».

«Las descalificaciones sobre el Presupuesto de 2018 asegurando que es falso y que la subida del 4,6 por ciento no tiene ningún aval para respaldarlo pierden toda credibilidad, si tenía alguna la señora Buruaga», continuó Zuloaga.