Revilla: «A ver si se enteran, aquí con sur no llueve»

Miguel Ángel Revilla se quita la chaqueta para contar en un programa nacional que en Cantabria hace bueno en Semana Santa. El presidente se la juega y llama a una televisión nacional para hacer un directo desde Peña Cabarga aunque daban lluvia: «estaba seguro de que los partes se equivocaban» MARIÑA ÁLVAREZ Santander Jueves, 29 marzo 2018, 13:52

Su nombre científico es 'efecto Foehn' y viene a significar que cuando sopla viento sur no llueve. Es una característica de Cantabria que saben todos los cántabros, pero que no acaba de tener su reflejo en los partes del tiempo oficiales. Para esta Semana Santa anuncian de todo. Un tiempo inestable y variable. Y el sector hostelero no está contento con las cifras de ocupación.

En pleno Jueves Santo, y por si hay ocasión de animar a los indecisos, el presidente de Cantabria se ha subido a la cima de Peña Cabarga para mostrar a toda España que hace sol, aunque se diga lo contrario. «Mírale, con mangas de camisa el tío», comentan visitantes que han sido testigos de su conexión en directo con un programa nacional. El cielo está azul. Las vistas son impresionantes. «A la derecha, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el mayor del mundo con animales en semilibertad; a lo lejos las cumbres nevadas de Brañavieja, donde ahora mismo hay tres mil personas esquiando con más de tres metros de nieve; allí ven León; más allá el Naranjo de Bulnes; aquí al fondo la bahía de Santander, la que en el año 29 a.C. Plinio definió como la más bella del mundo...» va mostrando con el dedo el presidente, asegurando que en cuanto acabara su conexión iba a darse un baño en El Sardinero (aunque el termómetro marca 12º eso en la tele no sale). Con su habitual socarronería dice que «estamos fatal, con ciclogénesis explosiva, es muy duro vivir aquí y soportar estos inviernos, ¡venga, todos al sur! ¡que no venga nadie por aquí!».

Él mismo fue el que ayer llamó a Atresmedia para proponerles este directo desde Peña Cabarga. Estaba seguro de que la previsión del tiempo era errónea. «Me la jugué», comentó a este periódico. Porque «la flecha marca sur, y con sur no llueve». Dice que está harto de repetirlo y de defender esta teoría científica y que los partes del tiempo no generalicen para toda la cornisa una característica que es específica de Cantabria, «donde tenemos un microclima». «Con sur Galicia es un diluvio, ¡pero Cantabria no!», clama ante las cámaras. Ojo. Que llover llueve. Y estos días también. De hecho, a ratos esa 'flecha' toma otro rumbo y el 'Foehn' se esfuma. «Anoche quitamos el sur un rato para regar. Porque el verde si hay que pintarlo sale carísimo. Pero hoy perfectamente se puede ir a la playa», insiste.

Y en el rato que duró su intervención luchó por seguir hablando de lo mismo, aunque al otro lado del pinganillo empezaran a preguntarle su opinión sobre el máster de Cristina Cifuentes o la situación de Cataluña. Hasta coló una agenda de planes: «este es el único lugar en el que puedes bañarte en la playa de San Vicente y en una hora estar a más de 2.000 metros de altitud en el teleférico de los Picos de Europa; luego comer un cocido en Liébana, ver los bosques y los ríos...».

No ha estado esta vez con cara ofuscada como en anteriores ocasiones en los que el sol ha desmentido a los partes meteorológicos. «¿Indignación? No, pero es algo que digo desde hace años, el efecto Foehn no es un invento mío. ¡Venid! ¡Hoy se puede pasar el día en Cantabria de maravilla! ¡Estoy deseando quitarme la camisa!». Y obliga al cámara a hacer otro barrido: «Picos de Europa, mar Cantábrico, Santander, Isla de Mouro, Magdalena, Puntal, Cabo Mayor... ¡Esto es el paraíso total!».