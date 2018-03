Las reservas de última hora no salvan la ocupación durante la Semana Santa, que se queda en el 75%

«¿Qué pasa ahora con los contratos de temporada de la hostelería?

La abundante llegada de visitantes se traduce en buenos datos estadísticos para el turismo cántabro, beneficios para los empresarios del sector y creación de puestos de trabajo. Por eso, los bajos niveles de ocupación –o no tan altos como cabría esperar– para los próximos días siembran la duda sobre cómo afectará al número de contratos temporales que habitualmente se firman para cubrir la demanda de camareros, cocineros, limpiadores o recepcionistas. Según la Asociación de Hostelería, el impacto será mínimo. «Los empresarios que ya se han comprometido a contratar a un trabajador no creo que les digan ahora que no aunque haga menos falta», opina Ángel Cuevas.

Desde CC OO no están tan seguros y apuntan que las altas son más importantes en pequeños bares que en hoteles. En 2017 el número de contratos temporales fue muy elevado. «Los días después de Semana Santa había colas en el sindicato por la gente que venía a calcular su liquidación. De momento no tenemos datos sobre lo que pasará este año. Veremos dentro de poco», apunta la responsable de servicios, Marta Careaga, quien destaca la gran precariedad de estos contratos: «En muchos casos, sobre el papel son de media jornada y en la práctica trabajan ocho horas».