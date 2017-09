Ramón Ruiz: «Zuloaga está acosando a la vicepresidenta» El exconsejero Ramón Ruiz posa en la escalinata del IES Santa Clara, el centro donde estudió / ROBERTO RUIZ «El secretario general está utilizando subterfugios para debilitar a Díaz Tezanos, porque no se atreve a pedir su cese a Revilla. Ella es fuerte y se va a mantener en el cargo». Ramón Ruiz ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 24 septiembre 2017, 13:09

Quienes conocen a Ramón Ruiz (Suesa, 1952) en el plano profesional coinciden sin titubeos en que este licenciado en Filosofía y Educación es un hombre de consensos, pegado al terreno como gestor, solucionador y controlador. Pero eso no ha sido suficiente para lidiar con la nueva Ejecutiva de Pablo Zuloaga, a la que se enfrentó desde el primer momento por lo que considera un «intento de purga» en el Gobierno regional. Deja el bipartito, pero no la política, y promete seguir luchando del lado de la vicepresidenta de Cantabria. Recién jubilado, aprovechará el tiempo libre para ir a pescar y cuidar su huerto.

–¿Su cese ha sido un jaque mate a la vicepresidenta para intentar forzar su renuncia al cargo?

–Las razones profundas del secretario general las desconozco, yo tengo mi impresión. Él está utilizando diferentes estrategias en función de las personas que quiere quitar o poner. A Francisco Fernández Mañanes le ha permitido tener un equipo propio, que es lo que corresponde; a mí me ha cesado por defender a mi equipo; y con la vicepresidenta lo que está ocurriendo es que no se atreve a pedir a Miguel Ángel Revilla que sustituya a una persona a la que todo el mundo reconoce que está cumpliendo el programa socialista, que está trabajando por los ciudadanos bien y que ha sido apoyada por 45.000 ciudadanos hace dos años. En el fondo, la razón de mi marcha es que debilitaba también a la vicepresidenta quitándole a una persona que sabe que ha sido leal a ella durante décadas. Lo que está haciendo son subterfugios para presionar y ver si ella se cansa y se va.

«Al menos hay que ser leal con la persona que te ha nombrado, algunos no lo han sido» Decepciones

–¿Cree que la están empujando hacia un abismo para que abandone?

–Esto que está ocurriendo de hacer declaraciones de un medio a otro, decir que cese a su equipo sí o sí, mandar a sus acólitos a las tertulias para seguir haciendo de la voz de su amo, presentarla escritos en el registro del Gobierno... Si esto fuera en el ámbito educativo, en la unidad de convivencia, lo denominaría acoso. Y efectivamente, el secretario general y su equipo están acosando a la vicepresidencia.

–¿Sólo a nivel político o también personal?

–Político, desde luego. Espero que el respeto personal se lo tengan.

–¿Claudicará Eva Díaz Tezanos a la presión?

–Conozco la fortaleza de la vicepresidenta y va a mantenerse en su puesto.

–Entonces, ¿va a continuar en el cargo hasta el final de la legislatura?

–Eso lo tiene que responder ella. Sé de su fortaleza para defender a los ciudadanos de Cantabria. No va a derogar en la responsabilidad de sacar para adelante el proyecto por el que se presentó y dio la cara y en la adquirida con los ciudadanos que eligieron al PSOE para hacer este pacto con el PRC. Eva va a mantenerse firme en sus condiciones.

–El jueves presentaron un escrito destinado a la vicepresidenta en el registro del Gobierno de Cantabria. ¿Es el primer paso para abrirle el expediente de expulsión del que advirtieron hace unos días?

–Ellos estarán armando documentos y declaraciones para ese paso. Pero lo que está ocurriendo, la exigencia de cesar y nombrar a un cargo de confianza de un consejero, no figura en ningún reglamento, ni en ningún estatuto, ni tiene ningún precedente.

«Zuloaga se ha dedicado mucho a hacer política de espectáculo y no a preocuparse de la gente» Valoración del secretario general

–¿Se refiere a los cambios ordenados por la dirección para relevar a los responsables de Sodercán, Salvador Blanco, y MARE, Rosa Inés García? ¿No es entendible que un nuevo líder quiera marcar su impronta?

–Esto forma parte de una estrategia, no sé si bien pensada, porque la dirección ha ido de error en error desde que ganó las primarias. El secretario general se impuso legítimamente, eso todo el mundo se lo reconoce, pero no ha sabido gestionar su victoria. Zuloaga lo ha hecho mal y cada paso nuevo ha ido conduciendo a un cúmulo de errores. Quiere hacer visible su liderazgo de forma rápida y a todo esto corresponden las peticiones de cese. Ha querido hacerse un hueco y ganar autoridad a golpe de cambios o de dejar su firma en el pacto. Quería a toda costa una reunión con el presidente.

Ruiz visitó el colegio días después de ser cesado / ROBERTO RUIZ

–¿Qué intención hay tras todos estos movimientos?

–Zuloaga busca llegar a la Vicepresidencia sin pasar por las urnas. Se siente un poco desbordado. Está calando una idea entre algunos militantes y entre los ciudadanos informados de que él se ha puesto al frente de una operación, pero que realmente Zuloaga no manda y que el Congreso Regional lo han ganado otras personas. Él tiene prisa por desmontar esta tesis que se consolida por momentos. Él quiere llegar a la Vicepresidencia y necesita que Eva le deje.

–¿Está diciendo que Zuloaga es un ‘hombre de paja’ de los mañanistas y de UGT?

–Bueno, ya habrá leído algunos comunicados... Yo lo que le sugiero es investigar en esa línea. Mire a quién se ha nombrado para el comité federal, el comité regional, los directores generales que sustituyen a mi equipo, algunos miembros de la Ejecutiva... De ahí se pueden sacar conclusiones. Lo que está claro es que del relevo generacional que señalaron cuando anunciaron mi cese hay muy poco. La media de edad de la Consejería de Educación ha subido. Mis directoras de Deportes (Zara Ursuguía) y Cultura (Marina Bolado) estaban las dos en la treintena y sus sustitutas andan cerca de los 60.

«Cada uno recoge lo que siembra: una crisis que no existía hace meses. El problema no está resuelto» Ejecutiva

–Hablando de su equipo, ¿qué motivos le dieron cuando le pidieron que las sustituyese?

–Me dijeron que cambiase a la directora de Deportes porque le había faltado al respeto al no hacerse una foto con él y a la de Cultura por no ser del PSOE. Son dos directoras que han trabajado infatigablemente sin descanso. Yo solo he tratado de defender al equipo y a la vicepresidenta. No era razonable que se reuniese con sus consejeros antes que con ella y así se lo dije.

–¿Le han defraudado en este tiempo algunas personas?

–Lo que le dije a la vicepresidenta el primer día que empecé a trabajar con ella como consejera de Educación fue que solamente le podía ofrecer lealtad y trabajo, creo que lo he intentado cumplir. Efectivamente, algunas personas no han sido lo suficientemente leales. Hay muchas personas que podrían haber ostentado mi cargo, el de Economía o el de Sanidad en el PSOE, porque tenemos cuadros y gente lo suficientemente formada, y considero que al menos tenemos que ser leales con los que nos han nombrado.

–¿Los consejeros de Economía, Juan José Sota, y de Sanidad, Luisa Real, han traicionado a Díaz Tezanos?

–Me remito a lo que acabo de decir.

–¿Qué balance hace de la dirección regional?

–No se han centrado en las cuestiones políticas ni en hacer propuestas en el curso. Se han dedicado más a la política espectáculo que a la reflexión. Echo en falta que el secretario general hubiera ofrecido su primera rueda de prensa, no para pedir ceses, sino para ilusionar a la ciudadanía y dar un nuevo impulso al partido.

–¿Y del secretario general?

–Se ha centrado mucho, todo un verano, en política de espectáculo en vez de preocuparse de los problemas de los ciudadanos. Hace ya un mes que la vicepresidenta le mandó una carta para que él y el partido, como les corresponde, nos mandasen propuestas y directrices políticas para que las hagamos nuestras y todavía no ha contestado. He lamentado que mi secretario general y mi partido no hagan ninguna propuesta a la ciudadanía. Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas, no para creárselos.

«Va de error en error. Lo ha hecho mal. Intenta ganar relevancia y autoridad a golpe de ceses y firmas» Gestión de la bicefalia

–¿Echó en falta una consulta a la militancia o al Comité Regional cuando se puso sobre la mesa la reforma del pacto?

–Si hiciésemos caso de todo lo que dijo en primarias, esta adenda, que no significa nada más que perder dinero para los socialistas, tendría que haber pasado por la aprobación de los militantes. También dijo que se iba a acabar con la toma de decisiones entre cuatro en un despacho y lo que veo es que ha hecho más Comisiones Permanentes que Eva Díaz Tezanos en los últimos años.

ROBERTO RUIZ

–El presidente Revilla dio un sonoro golpe en la mesa el martes y conminó a parar ya la guerra interna para que no afecte nuevamente al Gobierno. Sin embargo, la hostilidad no ha cesado. ¿Han entendido el mensaje?

–Sufrí que un partido externo al nuestro nos echara un chorreo. Sentí dolor y pena de que nos estuvieran echando una riña por los problemas internos que teníamos que haber trabajado de otra forma en el interior. Hay que recordar que el secretario general había prometido en las primarias, ahí están las hemerotecas, que no tenía nada que ver el Gobierno con el PSOE, que eran cosas diferentes y que la bicefalia no iba a dar problemas de estabilidad. Al cabo de dos meses, el problema está ahí y no está resuelto.

–Los socialistas asturianos estrenan bicefalia y parece que, al contrario que en Cantabria, van a intentar convivir en paz.

–Asturias ha aprendido de los errores que se han cometido aquí. Su secretario general, Adrián Barbón, lo ha dejado muy claro: una cosa es el Gobierno y otra el partido. Pero esto ya viene de Felipe González. Lo que pasa es que Zuloaga es joven y no recuerda cuando Felipe dijo aquello de «se gobierna desde La Moncloa y se dirige el partido desde Ferraz».

«Pido que haya más inteligencia para elegir a los secretarios municipales, gente que una y no separe»

–¿Cómo se puede solucionar esto?

–Siempre se pueden reconducir las cosas y volver por la senda de la racionalidad. Aunque sea un poco duro tengo que decir que falta racionalidad en las decisiones de la dirección. Es una oportunidad perdida que ha dejado heridos por el camino. Pido al secretario general que deje de hacer eslóganes en la prensa y que se reúna con la vicepresidenta para establecer un trabajo conjunto para el bien de los ciudadanos y del PSOE.

–¿Encuentra algún paralelismo entre lo que pasó en el Comité Federal del 1 de octubre y lo que está pasando aquí?

–Por supuesto. Cualquiera que haya seguido la política vio como a Pedro Sánchez se le acosó desde una parte del partido sin tener en cuenta a veces cuáles eran los procedimientos que se seguían en la cultura del PSOE y a la vicepresidenta le están haciendo algo semejante.

–¿Que opinión tiene de su sucesor, Francisco Fernández Mañanes?

–Es un hombre con experiencia, no cabe duda. Es profesor, fue parlamentario y formó parte del grupo de educación que yo coordiné en anteriores ejecutivas y, por tanto, tiene conocimiento del sistema. Pero una cosa es conocer y otra gestionar. Confío en que avance en la propuesta que tenemos para Cantabria, que va bien.

–¿Le queda alguna espina clavada de algún proyecto sin acabar?

–Tengo tres: no ver el Centro de Interpretación de Puente Viesgo, y no haber acabado el Plan Estratégico de Cultura y el de Deporte Femenino.