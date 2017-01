El Gobierno destina 100.000 euros a la piscina de Laredo pero no licitará la obra

El Gobierno de Cantabria ha destinado una partida de 100.000 euros en el presupuesto de 2017 –pendiente de aprobación– para las instalaciones deportivas del Ayuntamiento Laredo –que se dedicarán íntegramente a la rehabilitación de las piscinas municipales de Laredo–, pero no licitará la obra, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la Consejería de Deportes, que también señalaron que esta partida podría ampliarse posteriormente.

Esto supone que deberá ser el Ayuntamiento pejino el que se haga cargo del proceso de contratación de las obras, que ascienden a 1,7 millones de euros según el proyecto redactado por la UTE ASBE Arquitectos.

El caso es que desde el equipo de gobierno (PSOE) la información que se había dado desde hace meses es que el Ayuntamiento se haría cargo de los costes de la licitación del proyecto, que ha ascendido a 86.515 euros, para, a continuación, remitirlo al Gobierno de Cantabria y que procediese a la licitación de la obra.

Ayer, desde la Dirección General de Deportes, aseguraron que sufragarán íntegramente la obra mediante un presupuesto plurianual, algo en lo que coincidió el alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación.

"Hay que esperar a la aprobación del presupuesto regional para ver cuánto dinero se destina este año", señala el alcalde pejino

Desde el Ejecutivo cántabro aseguraron que, a día de hoy, la única partida que hay para dicha instalación son los 100.000 euros que aparecen reflejados en el proyecto de presupuestos de 2017 y que la licitación de las obras correrá, por tanto, por cuenta del Ayuntamiento. "De cara a los próximos años se concederán otras partidas nominativas para las instalaciones deportivas de Laredo, que luego el Ayuntamiento destinará, si así lo considera, al arreglo de las piscinas". Lo que no han concretado desde la Consejería de Deportes es la cuantía que se destinarán en los próximo ejercicios.

Lo cierto es que la información ofrecida ayer por el Gobierno de Cantabria va en la misma linea de la trasladada tras el último encuentro que mantuvieron el pasado mes de octubre el alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE), y el consejero Ramón Ruiz, y en el que no se trasladó que el Gobierno se haría cargo de licitar las obras.

"La Consejería colaborará en la reforma y mejora de la piscina", se limitó a señalar el Ejecutivo regional, sin concretar cantidades, tras esa reunión en la que el alcalde dijo que el Ayuntamiento remitiría el proyecto a la Consejería para estudiar su financiación a través de un presupuesto plurianual.

El anuncio de la Consejería de Deportes de que no se hará cargo de la licitación de la reforma de las piscinas municipales de Laredo cogió ayer por sorpresa al equipo de gobierno socialista, al menos a su portavoz y concejal de Obras, Rosalina López, que, tras confirmar que este año el Gobierno destinaba 100.000 euros a la instalación, aseguró que "lo que teníamos entendido era que el Gobierno de Cantabria se hacía cargo del proceso administrativo para contratar los trabajos de reparación de las piscinas. Si no fuese así, no lo habríamos trasladado así hasta ahora".

Y es que han sido numerosas las ocasiones en las que la edil de Obras y el alcalde han asegurado en diferentes plenos ordinarios, y a preguntas de la oposición, que el Ayuntamiento se hacía cargo de la redacción del proyecto y el resto corría por cuenta del Gobierno de Cantabria.

Por su parte, el alcalde de Laredo señaló que la previsión es invertir este año 200.000 euros en la cubierta de las instalaciones, razón por la que aseguró que "habrá que esperar a que se aprueben los presupuestos de este año para ver la cantidad definitiva que destina el Gobierno de Cantabria a la instalación".