El surrealismo de Okuda en Valencia El Centre del Carme presentó ayer la exposición 'The multicolored equilibrium between humans and animals'. / EFE/José Villalgordo El artista cántabro expone en el Centre del Carme y diseña la falla de los maestros Latorre y Sanz en la plaza del Ayuntamiento LOLA GALLARDO Santander Sábado, 10 marzo 2018, 08:15

El Centre del Carme de Valencia presentó ayer la mayor retrospectiva del artista cántabro Okuda San Miguel bajo el título de 'The multicolored equilibrium between animals and humans' se inaugura hoy. La muestra repasa sus más de veinte años dedicados al surrealismo pop. El artista cántabro es, además, el diseñador este año de la falla de la plaza del Ayuntamiento (costeada por el consistorio y que han realizado los maestros falleros Latorre y Sanz), lo que le ha permitido desarrollar el proyecto escultórico más importante de su carrera artística, en una propuesta que combina el lenguaje de las fallas con los códigos visuales del nuevo arte contemporáneo.

Okuda, que se ha mostrado agradecido con los valencianos, muestra en esta exposición obras pertenecientes a distintas etapas de su carrera para que los visitantes puedan tener una amplia visión de las propuestas y temáticas que el artista ha desarrollado en los últimos tiempos. Con un lenguaje propio, único y reconocible, Okuda ha plasmado de forma estética, positiva y colorista su arte en la sala Ferreres y Goerlich del Centre del Carme, que podrá visitarse desde hoy hasta el 27 de mayo.

«Okuda es uno de los grandes valores del arte y a través de esta exposición hemos querido vincular una acción tan popular como son las fallas con el trabajo de este artista, a través de esta exposición que nos ayuda a introducir las nuevas expresiones artísticas en el imaginario colectivo», ha señalado el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont. La sala principal está presidida por un mural de 600 metros cuadrados. Además, el visitante podrá contemplar en otras nueve salas un centenar de obras de Okuda, cuyas fuentes de inspiración son Dalí y El Bosco. La obra de Okuda puede encontrarse en museos y edificios de todo el mundo. Estas navidades presentó su trabajo en Santander. Una estrella alumbró el Dique de Gamazo y su arte urbano sorprendió a cerca de 30.000 visitantes que se acercaron al Palacete del Embarcadero. Bajo el título 'Palace of the holy animals', mostró su mirada monográfica a los animales sagrados representativos de sus últimos años de creación en distintos países.