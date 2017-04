El Balonmano Torrelavega jugará su primera fase de ascenso a la Asobal

El Balonmano Torrelavega se ha empeñado en que esta temporada sea la más grande de su historia. Debutaba en la División de Honor de Plata y cada jornada que pasa ha ido sorprendiendo a propios y extraños hasta colarse en la fase de ascenso a la Liga Asobal. Un nuevo hito en sus quince años de historia que rubricó ayer a 860 kilómetros del capital del Besaya.

23 Cajasur Alejandro Morón, Ramón Fuentes; José María Gilarte, Francisco del Águila (1), Juanjo Ortega (3), Julián Portero (6), José Antonio Jiménez (2), Juan Herrera, Juan Alfonso Ruano, Sergio Labraca (2), Borja Chastang, Pablo Martín, Marko Dzokic (4), Francisco Gallego, José Baena (3) y Francisco Morales (2).

25 B. Torrelavega uis de Vega, Pablo San Emeterio; Carlos Pérez, Edu Fernández (3), Vicente Benito (1), Pepe Oliver, Sergio Crespo (6), Genio González (2), Maxi Cancio (3), Sergio Rodríguez (1), Ramiro Merino (3), Antón Setién, Marcos Dorado (2), José Carlos Hernández (3) y Nicolai Colunga. Parciales cada cinco minutos 1 – 4, 3 – 5, 4 – 6, 6 – 8, 10 – 10, 12 – 12, 15 – 15, 17 – 18, 18 – 21, 20 – 21, 23 - 25.

A falta de una jornada para terminar la fase regular, los de Diego Soto visitaban la cancha del Cajasur Córdoba, un equipo que se jugaba la vida. Necesitaba ganar a los cántabros y esperar otros resultados para no bajar de categoría. Lo que estaba en juego en Vista Alegre era mucho más que dos puntos. Los nervios estaban a flor de piel por lo mucho que se jugaban ambos conjuntos y eso se notó desde el minuto uno.

el play off se jugará los días 27 y 28 Diego Soto: "Llegamos en las mejores condiciones" A Diego Soto lo de hacer historia se le nota poco. Es de llevar la profesión por dentro. El entrenador del Balonmano Torrelavega prefiere felicitar a sus jugadores por la "extraordinaria" temporada que están realizando. El técnico cántabro valoró la victoria de su equipo ante un equipo, el Cajasur Córdoba, que "se jugaba la vida". "Había mucha tensión en la cancha y la igualdad era máxima. La victoria ha sido muy trabajada y la clave ha estado en la defensa. Hemos estado muy intensos atrás, eso nos ha ayudado a salir al contrataque y tener ventajas importantes durante el partido". Soto valora más que nadie la victoria en tierras andaluzas porque "dejar la clasificación matemática para la última jornada sería jugarse todo contra el Ciudad Real y eso sería complicado". Un paso más en la temporada histórica de los ‘naranjas’, que ahora se jugarán el play off, los días 27 y 28, en una localidad aún por determinar, con el Zumosol Palma Del Río, Seguros Zamora y Alcobendas. "Hemos competido muy bien contra todos ellos y llegamos en las mejores condiciones".

El partido pedía intensidad y concentración y eso es lo que aportaron los naranjas nada más comenzaron. No tardaron en coger las riendas del marcador. Durante los primeros 25 minutos mandaban en el luminoso pero sin grandes diferencias respecto a los cordobeses. En el minuto 25, los cántabros mandaban con un ajustado 6-8, pero el rival no quería despedirse de la División Honor Plata así como así y logró endosar un parcial de 4-2 que situó el parto en un empate a diez al cumplirse la primera media hora.

El ascenso bien valía sangre, sudor y lágrimas. El descenso, también. La segunda parte comenzó con algo más de igualdad. Las diferencias que lograban los cántabros no pasaban nunca de los cuatro goles y cuando eso ocurría el Cajasur enseguida respondía con heroicas igualadas. Pero el minuto 15 fue el que despertó todos los sentidos de los cántabros. El minuto en el que se visualizaba en la mente de los 'naranjas' el histórico pase a la fase de ascenso. Querían hacer historia y se pusieron a ello. Los de Diego Soto cogieron los mandos del encuentro como al principio y a base de sangre, sudor y lágrimas comenzaron a marcar y defender como si no hubiera mañana. Los tantos de Merino y Setién dio al Balonmano Torrelavega una ventaja de tres goles (17-20) a falta de trece minutos para el final. A los locales les quedaba el último arreón en la manga y lo sacaron. Se acercaron más que nunca en el marcador (20-21), y Diego Soto pidió tiempo muerto. Intensidad, intensidad e intensidad. Eugenio y Sergio volvieron a sacar distancia al rival (20-23) a falta de cuatro minutos. Y ya con tan poco tiempo, a los andaluces se les agotó la fuerza. El 23-25 manda a los cántabros al play off y a los andaluces al pozo.