Revilla dice que "la gran prioridad de Cantabria" es mejorar la carretera hasta Liébana

Liébana se prepara para abrir el próximo domingo la Puerta del Perdón. Este lunes, cuando apenas faltan seis días para el comienzo del Año Jubilar Lebaniego 2017, el presidente de Cantabria ha inaugurado la senda peatonal que comunicará Potes y el Monasterio de Santo Toribio, hogar del Lignum Crucis y destino para miles de peregrinos. La obra que ha inaugurado este lunes Miguel Ángel Revilla mejorará la accesibilidad de los peatones en el último tramo del Camino Lebaniego, pero el presidente regional ha aprovechado la ocasión para reclamar al Estado otra obra que, esta sí, permitiría dar un salto cualitativo, y no sólo durante el Año Jubilar, a las comunicaciones de toda la comarca de Liébana: la mejora de la carretera del Desfiladero de la Hermida, una vieja reivindicación de la comarca y una vieja deuda del Gobierno de España con Cantabria.

La senda peatonal ha costado 800.000 euros, de los cuales 140.000 se han dedicado al pago de expropiaciones

"Solo falta una cosa que tiene que ser el objetivo de todos, que es la mejora de la N-621 a su paso por el Desfiladero de la Hermida. Está proyectada, es complicada, pero el Gobierno de España tiene la obligación de poner en marcha las obras de rehabilitación de esta carretera, que es la gran prioridad no solo de Liébana, sino de Cantabria, y que además se haga también la variante de Potes, porque hay que llegar a Liébana con seguridad y con comodidad. Falta mejorar los accesos a Liébana tanto por el Desfiladero como por San Glorio y Piedras Luengas, que son competencia del Estado y no del Gobierno de Cantabria, para que la comarca sea un lugar de peregrinación constante. Tenemos la historia, la geografía, y el paisaje, pero nos faltan buenas comunicaciones", reclamó Revilla durante el acto de inauguración de la senda peatonal, celebrado en el primer tramo, junto a la estatua del peregrino, en un mirador con vistas al valle de Camaleño y Picos de Europa.

Revilla reconoció al inicio de su intervención que "a veces promocionar las cosas no es cuestión de dinero, sino del entusiasmo de quienes estamos metidos en las instituciones. Había dudas de que este Año Jubilar no fuera importante. No sé si los lebaniegos son conscientes de la importancia que tiene este pedacito de terreno entre estas montañas, y de lo que ocurrió aquí en el siglo VIII, pero hay que explicarlo porque atrae gente y hay que conseguir que la historia se escriba de verdad y no se adultere. Todo lo importante de lo que dio origen a España se fragua aquí en el siglo VIII, y por eso las figuras de Beato y de Don Pelayo son cruciales y son nacidos en Liébana: en Aniezo y en Cosgaya. Por eso tenemos que conseguir que esto sea un atractivo no solo para Liébana sino también para el resto de Cantabria. Yo estoy en ese empeño y creo que se ven las consecuencias, ya que esta Semana Santa habrá sido la de más afluencia en la historia de Cantabria".

Oscar Casares, alcalde de Camaleño, comenzó su intervención indicando que "la creación de una senda peatonal desde Potes al monasterio de Santo Toribio era una prioridad por parte del Ayuntamiento de Camaleño en esta legislatura, para que los peregrinos accediesen al monasterio de una forma segura, evitando el peligro de subir por la carretera".

Por su parte, Francisco Martín, Consejero de Industria y Turismo, resaltó que "una vez conseguido que la gente sepa que se inaugura el Año Jubilar dentro de seis días, y creo que esta Semana Santa se ha demostrado con creces por la gran afluencia de visitantes, toca poner en servicio sistemas de apoyo y ayuda al peregrino. Esta semana pondremos en marcha 'Peregrino Digital', que supone poner a disposición de las familias una tecnología punta, para que sepan dónde se encuentra en cada momento el peregrino de día y de noche, y se contará también con un sistema de apoyo para que los invidentes puedan disfrutar de Santo Toribio. En suma, lo que queremos es que el Camino Lebaniego se vaya, poco a poco, consolidando".

La senda peatonal de acceso al monasterio de Santo Toribio es un paseo que tiene 2.200 metros de longitud aproximadamente, cuyos 200 primeros metros discurren dentro del término municipal de Potes, y el resto del recorrido por el termino de Camaleño, diferenciados en dos tramos muy distintos, ya que el primer kilómetro hasta el camping La Viorna discurre por la izquierda y es una senda completamente separada de la carretera, que va por la parte alta del talud, con relieve suave, y después de este primer kilómetro se cruza a la derecha, al otro lado de la carretera, aprovechando un tramo de 200 metros de camino hormigonado existente. A partir del kilómetro 1,4 el camino discurre paralelo a la carretera a modo de sobreancho de la plataforma existente.

El presupuesto de la intervención ha ascendido a 800.000 euros (660.000 para la obra y 140.000 para las expropiaciones).