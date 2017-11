CastroVerde pide el apoyo de la oposición para sacar adelante un nuevo Presupuesto La apertura de los dos túneles de Ocharan es una de las prioridades de CastroVerde / Abel Verano El equipo de gobierno ha presentado un listado de inversiones y está a la espera de que el resto de grupos municipales aporten sus propuestas ABEL VERANO Castro Urdiales Domingo, 19 noviembre 2017, 08:09

El equipo de gobierno de Castro Urdiales (CastroVerde) se ha marcado como uno de sus principales objetivos, de cara a los próximos meses, la aprobación de un nuevo Presupuesto -trabajan con el prorrogado de 2014-, teniendo en cuenta que la situación económica del Ayuntamiento es «buena», lo que ha permitido recientemente habilitar una partida de 5.695.000 euros para hacer frente a la indemnización que el Consistorio debe abonar a la empresa concesionaria del agua, Ascán, por un desequilibrio económico-financiero entre los años 2007 y 2013.

«Tenemos el camino libre para hacer un Presupuesto para el año que viene, con el que podamos centrarnos en las inversiones y no en los gastos y pagos de sentencias como hasta ahora». Esta fue la afirmación que realizó hace apenas veinte días el concejal de Hacienda de Castro, Eduardo Amor, en el Pleno en el que se aprobó esa modificación de crédito con la que pagarán a Ascán recurriendo a un préstamo de 400.000 euros que deberá ser amortizado antes de que finalice la presente legislatura. Las palabras del edil de Hacienda no fueron una simple declaración de intenciones, ya que el equipo de gobierno ya estaba trabajando en un nuevo documento económico para el próximo año, conscientes de que «es insostenible» seguir con un Presupuesto prorrogado desde el año 2014.

En este sentido, la concejala de Comunicación, Elena García, asegura que hasta el momento han mantenido tres encuentros con los grupos de la oposición (PP, PRC, PSOE y Más Castro) para abordar el capítulo de inversiones del presupuesto. «Se trata de encuentros políticos en los que pretendemos llegar a un consenso respecto a las inversiones que consideramos prioritarias. No se trata de llevar cifras, sino de determinar los proyectos que creemos más necesarios y luego que sean los técnicos los que los encajen en el Presupuesto».

Según señala García, en el primer encuentro que mantuvieron, CastroVerde llevó un lista con una serie de inversiones -entre ellas la apertura de los dos túneles de Ocharan- que algunos grupos de la oposición calificaron de «ridículas» por estar incluidas en un «solo folio». «No creo que sea cuestión de cantidad, sino de ver cuáles son las inversiones que consideramos que deben afrontarse cuanto antes».

Tras esos tres encuentros, la edil de Comunicación dice que los diferentes grupos de la oposición apenas han presentado propuestas. «El PRC ha planteado unificar las dependencias municipales en el mercado nuevo y un estudio sobre la plaza de toros, y MásCastro que se aumente la partida para obras en las juntas vecinales...».

García, que no entiende que se critique al equipo de gobierno por no dar participación a los grupos de la oposición, «y cuando la damos no aportan nada», confía en que sacarán adelante un nuevo Presupuesto, aunque cree que habrá que esperar, al menos al primer trimestre del próximo año, para poder aprobarlo en Pleno.