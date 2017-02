No hay secretos para Google

Todos los movimientos que se realizan en internet quedan registrados. Las páginas visitadas, el tiempo en que se permanece en ellas y hasta las veces en que son compartidas. "Por eso el análisis de datos es tan importante para poder trasformarlo en inteligencia de negocio", resumió ayer Natalia Sampériz en la primera jornada del simposio en el hotel Santemar. "Hay que sacar partido al big data porque lo realmente difícil no es acumular los datos sino saber analizarlos para explotar el potencial que pueden acumular".

CEOy fundadora de Semmantica, Sampériz se internó en el complejo entramado de ‘Google Analytics’ para entender de verdad lo que le interesa al público. "Es muy importante entender el buscador interno de nuestro sitio. Eso nos va a dar mucha información. De ahí podemos sacar muchas conclusiones: ¿Cuánto tiempo navegan? ¿Qué buscan? ¿Cómo lo buscan? Y toda esa información debería servir para destacar contenidos o rediseñar la web".

No faltan estrategias de optimización del contenido digital. "Se puede agrupar información, unificar páginas web por categorías y subcategorías". Luego están los llamados embudos de conversión. Son los procesos que hace el usuario, por dónde está navegando, qué rutas sigue, etc. "Lo llamamos embudo porque 100 usuarios llegan a la web, 15 añaden algo al carrito de la compra y tan solo dos terminan por comprar algo. ¿Por qué no el resto no ha comprado? ¿Tengo los gastos de envío muy elevados? ¿O quizá no tengo suficientes métodos de pago?".

Tan importante como analizar los procesos de venta internos resulta el estudio del tráfico de ventas. "Es necesario conocer de dónde vienen los usuarios que nos compran, ¿de facebook? ¿De Google? ¿De un post en un blog?".

De cualquier manera la herramienta no es la panacea. "No tiene todas las respuestas a tus preguntas. Pero no sucede con ‘Google Analytics’ y tampoco con ninguna otra. Eso solo lo puedes averiguar tu", zanjó la ponente, con un defecto profesional de docente. Y en todo este contexto no conviene perder de vista los valores importantes de marketing:"Todo aquello que tiene que ver con las formas de antes de entender el comercio y que siguen vigentes hoy en día porque son universales".

Los ciclos del producto

Hay que tener en cuenta el ciclo de vida del producto y la relación que esto tiene con su precio. "A medida que lo que vendemos envejece como oferta en el mercado, la gente está menos dispuesta a pagar un precio alto", remarcó Sampériz. "Por ejemplo, la gente entiende que tiene lógica que cada vez sea más barato porque puede que pronto vaya a salir el siguiente modelo".

Sea en mundo digital o analógico, el impacto de los momentos especiales seguirá funcionando. "Hay instantes que conviene aprovechar porque sí o sí van a dar picos de ventas:Navidad, día de la madre, black friday, etc". "Hemos de sopesar el beneficio que nos supone este tipo de momentos para responder cuestiones como:¿Cómo de eficiente ha sido nuestra inversión? ¿Me he pasado con los descuentos? Si analizamos bien la información lo haremos bien e iremos mejorando". Por eso la medición es condición necesaria pero no suficiente para que el comercio electrónico funcione. No basta con los datos de analítica web. Hay que cruzarlos con analíticas tradicionales y sacar conclusiones".

"En tan solo 5 años el 65% de los puestos de trabajo que se crearán aún no son conocidos y para muchos de ellos hará falta contar con unas habilidades digitales que a día de hoy no se contemplan", advirtió Lassalle en una apertura de simposio que sonó a apocalipsis, a fin de una era. "No nos queda otro remedio que subirnos al tren, y el que no crea en esto, no tiene más que mirar los datos: en 2015 el volumen de negocio digital en España superó los 20.000 millones de euros, lo que supuso un incremento del 25% respecto al año anterior. El gasto medio anual por comprador en 2015 fue de más de 1.000 euros. Para ser claros, toda empresa que pudiendo entrar en este mercado renuncie a hacerlo, está abocada al fracaso", sentenció temeroso de que semejante cambio no camine parejo de una adaptación normativa adecuada. "Contemplar el nuevo escenario es una de las 10 máximas aspiraciones de la Comisión Europea". "Desde nuestra secretaría de Estado se busca garantizar la seguridad y la intimidad de los ciudadanos y las empresas en un entorno que a día de hoy puede resultar aún confuso y peligroso", resolvió con otro dato: "El 70% de los ciberataques tienen como objetivo una pequeña y mediana empresa, y el impacto supone unas pérdidas de entre 20.000 o 50.000 euros".

No cabe resistencia posible, "el cambio será, o será". Y está motivando alteraciones de conducta que profundizan en la esencia misma en que el ser humano se relaciona con el entorno. "La velocidad, ese elemento que ahora se ha institucionalizado como una categoría, como un valor, es la clave. Velocidad de transmisión de datos, de carga de páginas web, o de vídeo en streaming. Velocidad en las comunicaciones o en la compra online". "Si no hay velocidad no habrá satisfacción y eso está modificando nuestra psicología como sociedad y lo más peligroso es que no hemos pensado sobre ello", resumió Lassalle, que estuvo acompañado en la apertura de la cita en el hotel Santemar por Jorge Mayo, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria; Gema Igual, alcaldesa de Santander; Emilio Martínez, responsable de Marketing Digital de El Diario y Fermín Gutiérrez, presidente del centro de formación Cesine.

El secretario de Estado de Agenda Digital, que no cesó en sus halagos a Santander como ciudad paradigma de adaptación digital, anunció su intención de que la capital cántabra acoja el próximo octubre el congreso ‘cibercamp’ en su tercera edición. "El primer año en Madrid logramos reunir a más de 12.000 personas; el segundo, en León, superamos esa cifra y este año en Santander estaría bien subir de las 20.000. Creo que lo podemos conseguir", avanzó sobre el simposio de ámbito estatal orientado a la reflexión sobre ciberseguridad.