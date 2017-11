El Gobierno regional aportará 420.000 euros para el soterramiento de las vías Vista de las vías del tren y de la estación de Feve desde las inemdiaciones del Paseo del Niño / Luis Palomeque El Ejecutivo remite al Ministerio de Fomento sus últimas modificaciones con el objetivo de no retrasar más la firma del convenio DAVID CARRERA Torrelavega Miércoles, 1 noviembre 2017, 08:08

Toda la documentación necesaria para la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega ya está en Madrid. En una reciente visita a la comunidad autónoma, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, subrayó que «llevamos mucho tiempo perdido en la tramitación del convenio de esta actuación», responsabilizando al Gobierno cántabro de esa demora al trasladar varias modificaciones al documento inicial.

Un problema ya resuelto según ha explicado a este periódico el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, quien asegura que el Ministerio ya dispone de toda la documentación desde la pasada semana, incluido un informe de la Intervención General en el que se autoriza una partida de unos 420.000 euros en los presupuestos regionales de 2018 destinados al proyecto de integración del ferrocarril en Torrelavega.

De este modo el Ejecutivo de Revilla muestra sun «firme» compromiso con el proyecto de soterramiento de las vías en Torrelavega, a diferencia de la actuación proyectada en Santander en la que el Gobierno regional aún no ha manifestado si dispone de financiación para ejecutar las obras junto al Ministerio y el Ayuntamiento de la capital.

Mazón reconoce que el Gobierno regional había introducido alguna observación al borrador del convenio, además de aportar todos los informes que los servicios jurídicos del Ejecutivo han considerado necesarios incluir como el de la Intervención, así como el de Dirección Jurídica y el de la Dirección General de Presupuestos. El consejero de Obras Públicas recuerda que no se ha podido remitir antes la documentación porque no es posible tramitar y firmar el citado convenio si no se dispone de una partida presupuestaria en el año en curso.

Mientras tanto, Mazón señala que el proyecto de soterramiento de las vías de Feve a su paso por Torrelavega sigue avanzando y ya se ha licitado el proyecto de construcción a pesar de que ha habido cierto retraso según los plazos previstos. En este sentido, el ministro de Fomento resaltó que el Ejecutivo de Revilla trasladó la necesidad de introducir una nueva modificación por lo que lamento que «llevamos mucho tiempo perdido en la tramitación del convenio», solo por parte de la administración regional porque «el Ayuntamiento fue muy diligente y en una semana nos trasladó sus sugerencias».

No obstante, De la Serna se muestra confiado y espera que las cosas cambien de modo que el convenio se pueda tramitar por parte de las tres administraciones antes de final de año para que «el mismo 1 de enero poder firmarlo y llevar a cabo esta actuación», en la que resaltó que «el Ministerio de Fomento está dando un paso adelante». Uno de ellos, «muy importante», según el ministro, el encargar el proyecto de construcción y también ponerse a trabajar en la redacción del estudio ambiental.

Sobre el convenio del soterramiento que deberán firmar las tres administraciones implicadas (central, regional y municipal), el alcalde, José Manuel Cruz Viadero afirma que su firma está asegurada «al 100%», si bien ha insistido en que para que dicho proyecto sea una realidad es «necesaria» la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «De nada servirá el convenio -añade- si el PP se empecina en no aprobar la revisión. Un total de 20 compañías, 14 de ellas formando siete uniones temporales de empresas (UTE), se han presentado al concurso público para redactar el proyecto de ejecución de la obra, valorada en más de 80 millones de euros. La adjudicación se estimaba que estaría resuelta en octubre por lo que se realizará en los próximos días.