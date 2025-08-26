Álex García llora la pérdida de Verónica Echegui, exnovia con la que compartió 13 años de relación Una historia de amor discreta y sólida que nació en un rodaje, floreció en una vivienda campestre y se coronó con un Goya compartido, llega a su triste fin con la despedida de la actriz

Miguel G. Casallo Martes, 26 de agosto 2025, 12:15 | Actualizado 12:53h. Comenta Compartir

La muerte de la actriz Verónica Echegui ha causado una honda conmoción en el ámbito cultural y, entre las voces más afectadas, destaca Álex García. Según informan diversos medios, el actor ha permanecido junto al féretro en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, sin separarse en ningún momento de los restos de quien fuera su pareja durante muchos años.

Fuentes cercanas relatan que García, pese a la discreción que ha impuesto la familia, ha recibido el apoyo silencioso de colegas y familiares, mientras él se mantenía «totalmente desolado» y evitando ser fotografiado en su entrada o salida del tanatorio.

El programa 'Tardear', que cubrió el velatorio, refirió que Álex llegó justo cuando el cuerpo de Verónica ingresaba al tanatorio y desde entonces no se levantó de su lado. «Está absolutamente devastado» y ha optado por una despedida en la más estricta intimidad, rehusando el contacto con la prensa.

Su historia comenzó en 2010, durante el rodaje de 'Seis puntos sobre Emma', película en la que compartieron plano y donde surgió un vínculo que perduraría por 13 años. A lo largo de ese tiempo, aunque llevaron una vida amorosa discreta, también compartieron pasos artísticos en proyectos como 'Kamikaze' (2014) y la comedia' No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas' (2016).

En 2022, su relación se proyectó al cine de forma conjunta con el cortometraje 'Tótem loba', dirigido por Echegui y coproducido por García. El cortometraje fue galardonado con el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, un premio que simbolizó un tributo público a su vínculo: Verónica, emocionada, dedicó unas sinceras palabras a su pareja: «Álex, que lo coproduce, ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo.»

Lejos del centro mediático, la pareja eligió una vida serena en una casa en la sierra de Madrid, rodeados de naturaleza, animales y un huerto que cultivaban juntos, huyendo del bullicio urbano. Esa burbuja íntima fue su refugio durante años. Aunque su relación parecía firme, en julio de 2023 ambos decidieron separarse tras esos 13 años juntos. La rupturan se produjo en buenos términos y sin reproches públicos.

Ahora, con su muerte, Álex García emerge como una de las figuras más afectadas: medios aseguran que se encuentra «absolutamente devastado» por la pérdida de quien fuera su gran amor, persona y compañera durante tantos años.