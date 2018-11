Ares Teixidó: «David y yo estábamos muy enamorados» La presentadora ha desvelado en una exclusiva que estuvo ocho meses saliendo con el cantante de San Vicente de la Barquera. Cuando la relación se hizo pública todo se fue al traste, aunque asegura que en junio se vieron a escondidas CANTABRIA DMODA Lunes, 5 noviembre 2018, 15:49

Ares Teixidó ha destapado la caja de los truenos. La presentadora ha desvelado en exclusiva para la revista Lecturas que estuvo saliendo conDavid Bustamante, una relación secreta que ambos negaron por activa y por pasiva.

Ha pasado algo más de un año desde que comenzaran los rumores de un posible romance entre la presentadora catalana y el cantante cántabro, todo a raíz de unas fotos en las que ella entraba y salía de la casa que el artista de San Vicente de la Barquera tiene en Madrid. Aquellas imágenes dieron pie a unas informaciones que los dos se encargaron de desmentir y, al poco tiempo, él comenzó una relación con la bailarina Yana Olina, con la que ganó 'Bailando con las estrellas'.

Ares se ha sincerado para 'Lecturas' y en esta revista cuenta, con todo lujo de detalles, cómo fue su relación con el cantante cántabro. «David y yo estábamos muy enamorados», son las palabras con las que rompe un año de silencio.

Su historia de casi ocho meses les llevó a pasar la Navidad juntos y a Teixidó a ayudar a David a buscar su ático y decorarlo, de ahí que entrara y saliera tanto de su casa. Cuando los medios se hicieron eco de esta posible relación, la catalana asegura que la situación se volvió tan difícil que le ha costado la salud: «La muerte no avisa, pero la vida sí. Hace días que me han diagnosticado una diabetes nivel 1 y estoy adaptándome a la insulina. He estado en shock, he llorado mucho, lo he negado, me he culpado».

Asegura que la última vez que se vieron fue en el mes de junio. «En verano dio un concierto en mi pueblo. Fue la última vez que estuvimos juntos a escondidas», admite.

¿Y Yana?

Esta cita podría no haber sentado nada bien a Yana Olina porque por aquel entonces ya estaba saliendo con Bustamante. A todo esto se suma la escasez de imágenes de ambos juntos desde comienzos de septiembre y el enigmático mensaje que publicó Yana a mediados de octubre. La bailarina recogió el texto 'No voy a pedirte nada' de Frida Kahlo en uno de sus stories de Instagram. Casualidad o no, lo que está claro es que estas declaraciones de Ares Teixidó han podido hacer tambalear la relación…