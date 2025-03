El bigote femenino, ¿una nueva tendencia de belleza?

L. Ramos Santander Sábado, 29 de marzo 2025, 07:39 Comenta Compartir

Las modas vienen y van. Al margen de la vestimenta y los diferentes looks que cada poco nos hacen sentir en un 'déjà vu', en las últimas semanas se ha hecho popular una cuestión que siempre genera debate: el vello corporal femenino. Y no el que muchas influencers defienden, como el de las piernas, ingles o axilas, ahora lo que está de moda es dejarse bigote.

Joanna Kelly es una de las influencers que lucha contra los estereotipos de género y que está inmersa en esta tendencia. «Crecí creyendo que el vello facial visible era antihigiénico, poco atractivo y masculino. Esto es algo que debemos desaprender colectivamente como sociedad», ha afirmado Kelly, que ahora mantiene privada su cuenta de Instagram con 110.000 seguidores.

Ampliar Joanna Kelly en una de sus populares imágenes de Instagram.

La influencer ha empezado a teñir su bigote en colores llamativos y compartir imágenes con orgullo en sus redes sociales dicendo que «la belleza no tiene reglas, solo las que nos imponemos. Yo elijo redefinir la mía». Esta declaración ha inspirado a muchas mujeres que consideran que dejarse bigote no solo es un acto de rebeldía, sino también un símbolo de resistencia ante los estándares establecidos que promueve la aceptación del vello corporal como una elección personal.

Esta moda no es nueva. Hace cuatro años esta tendencia tuvo sus seguidoras, pero es ahora cuando se vuelve a hablar de ella. Algunas mujeres están optando por dejarse bigote, guste o no a la gente, en países de medio mundo. Y aunque el mensaje esté calando en las redes sociales, hay que recordar que muchas famosas como Madonna, Gigi Hadid, Julia Roberts o Amaia Romero han mostrado públicamente que no siempre se depilan.

Ampliar A la derecha, Leila Davis en la imagen de la campaña de Adidas Women. A la izquierda, la modelo nigeriana-estadounidense Annahstasia Enuke con un sujetador deportivo Nike y vello en la axila.

En 2019, la firma deportiva Nike lanzó la polémica al posicionarse en el debate compartiendo una imagen de su campaña para mujer protagonizada por Annahstasia Enuke, la cantante de soul que posaba para la firma deportiva mostrando el vello de sus axilas sin complejos. Sin embargo, como era de esperar, esto no tardó en causar un gran revuelo en las redes sociales y los mensajes de los detractores no hicieron esperar.

Otra firma deportiva que sacó el tema a la palestra fue Adidas, apostando por fotografiar a Leila Davis, bailarina y coreógrafa de pole dance, para una de sus camapañas de ropa ecológica exhibiendo con orgullo el vello de las axilas. La marca explicó que con la imagen quiere resaltar valores como la confianza, la inclusividad de todos los tipos de mujer y la autenticidad.