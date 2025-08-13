¿Buscas planes saludables y diferentes? Prueba con una sesión de pilates y brunch en el Hotel Real

S. E. Santander Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:25 Comenta Compartir

Una nueva forma de hacer ejercicio y relacionarse es lo que quiere promover Be Norte en Cantabria, la firma creada por Laura Arconada para convocar eventos exclusivos que combinan el movimiento (en forma de clases de pilates, barré o entrenamiento funcional) en lugares emblemáticos con propuestas gastro. De momento, se han planeado dos citas en las que el objetivo es activarse y cuidarse físicamente, además de compartir un rato agradable con el resto de asistentes. La primera tendrá lugar en el Hotel Real de Santander el próximo domingo día 24 de agosto. La segunda se ha programado para el 21 de septiembre en Avrile (en Mogro).

La de Santander será una sesión de cuatro horas. La recepción se hará a las 09.30 horas. Seguirán una clase de barré y otra de pilates, cada una de 45 minutos, y a las 11.45 se servirá un brunch con vistas al mar. El evento concluirá a las 13.30 horas y las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar. El precio es de 60 euros.

El segundo tendrá por escenario Avrile y también será en domingo, ya la propuesta consiste en hacer una sesión de pilates y otra de entrenamiento funcional (aptas para todos los niveles), luego se disfrutará de un brunch, una entrenadora de nutrición dará una charla sobre alimentación inteligente y habrá otra sobre 'reconectar para volver a avanzar'. El evento se cerrará con un DJ. El precio de este día de relajo en Mogro (se empezará a las 9.30 y se acabará a las 17.30) es de 130 euros. En los dos casos (Hotel Real y Avrile) las actividades se pasarán al interior si llueve.

Arconada explica que cada experiencia de Be Norte será diferente, pero que «normalmente incluirá una clase dirigida, los materiales necesarios, un desayuno o brunch y algún detalle sorpresa». Para las sesiones solo es necesario llevar ropa cómoda «y todos los niveles físicos son bienvenidos».