Los cambios de look más llamativos de 2019
Jueves, 6 junio 2019

Son varias las famosas que han querido refrescar sus cortes de pelo para prepararse para la lelgada del verano, que está a la vuelta de la esquina. Cortes de pelo, cambios de color y hasta canas al viento; toca cambiar de vida y de aspecto. Celebrities como Katy Perry, Jessica Chastain, Reese Witherspoon o Lady Gaga lo saben y aprovechan las alfombras rojas y sus cuentas de Instagram para dejar constancia de su atrevimiento.

January Jones

Ahora

January Jones llevaba tiempo queriendo lucir un bob pero su peluquera, Bridget Brager, le aconsejó esperar a que le creciera el flequillo lo suficiente para cortarse la melena. Ahora la actriz ya está lista para pasar un verano de lo más fresquito gracias a su nuevo pelo corto.

Antes

Si bien es cierto que la actriz ha ido modificando ligeramente el largo de su cabello, el rubio dorado y las ondas abiertas la han acompañado habitualmente.

Reese Witherspoon

Ahora

Después de mucho años luciendo más o menos el mismo largo de pelo, Reese Witherspoon por fin ha decidido dar un buen tijeretazo a su melena. Ha sido la propia actriz la que ha subido a su cuenta de Instagram un video, junto a su estilista Lona Vigi, para enseñarnos su nuevo look.

Antes

Reese no es una mujer de muchos cambios y en cuestiones capilares prefiere no arriesgar demasiado. ¿Su imagen habitual? Melena rubia, con ondas y raya a un lado.

Jessica Chastain

Ahora

Durante el tour de de X-Men: Dark Phoenix Jessica nos sorprendió con un nuevo corte de pelo: un flequillo recto. Eso sí, al día siguiente optó por lucirlo algo más desenfadado y fresco en vez de perfectamente peinado.

Antes

En verano de 2018 Jessica decidió sustituir su melena por un bob que ha lucido con el pelo bien liso, como en la imagen, con un aspecto surfero y con ondas glam. Sin emabrgo, parece que Jessica necesitaba algo más para modificar el aspecto de su lob.

Katy Perry

Ahora

Parece que Katy Perry le ha cogido el gusto a las pelucas. Si para el final de American Idol su estilista, Chris Appleton, le puso una blanco platino, para la gala del MET un bob rubio, ahora la cantante luce una melena ondulada de un rubio más dorado.

Antes

El año pasado el pixie se puso tan de moda que Katy no pudo resistirse a lucir este corte que, para ser sinceros, no le queda nada mal. Y, aunque ha mantenido el corte durante este tiempo, sí que ha ido modificando tanto el tono como el peinado.

Hilary Duff

Ahora

Desde hace unas semanas Hilary estaba pensando en cortarse el flequillo. Finalmente ha sido el peluquero Nikki Lee, del salón Nine Zero One, el artífice del cambio sutil de la actriz. De inspiración años setenta, el flequillo cortina le sienta de maravilla.

Antes

A principios de año Hilary nos sorprendión con este nuevo look, donde su pelo estaba más corto, más rubio y más liso. Sin embargo, el tinte tan plano y el peinado con el cabello tan pegado a la cara no fueron dos buenas opciones.

Dulceida

Ahora

El mes pasado estuvo unos días anunciando en su Instagram que iba a sorprender con un cmabio de look, que resultó ser un long bob. Debido al corte ahora su cabello es algo más oscuro, ya que llevaba las mechas claras en la zona de las puntas.

Antes

Melena ligeramente capeada casi a la altura del pecho y balayage rubio han sido el corte y el color preferido de pelo de la instagramer durante los últimos tiempos. Dulceida ha optado tanto por el pelo liso como por las ondas, dependiendo de lo que la ocasión requiriese.

Mandy Moore

Ahora

Con este bob tan fresco ha posado hace unos días Mandy en su cuenta de Instagram. Tanto las capas deshechas, como la raya ladeada y las ondas rotas llenan de movimiento y frescura su look, que también queda igual de estupendo con el pelo liso.

Antes

La actriz no es muy fan de los cambios capilares, por lo que su pelo ha lucido prácticamente el mismo aspecto desde hace mucho tiempo: largo más o menos a la altura de los hombros, mechitas más claras en la zona de las puntas y raya en medio.

Shakira

Ahora

A principios del mes de febrero Shakira nos sorprendía con este nuevo corte, donde se puede apreciar que se ha cortado la melena unos cuantos centímetros. Además, en la imagen también se puede apreciar que sus rizos están algo más relajados de lo habitual.

Antes

Melena larga, rizada y clara han sido las tres señas de identidad del cabello de la cantante durante los últimos años. Ella está tan orgullosa de sus rizos que no se alisa el pelo ni cuando tiene que acudir a un evento más serio.

Irina Shayk

Ahora

Irina ha comenzado el año despidiéndose de su sempiterna melena larga. Y, aunque en verano de 2018 ya nos sorprendió con una peluca con la que pensábamos que se había cortado el pelo, no ha sido hasta principios de este año hasta cuando se ha atrevido con este favorecedor blunt cut.

Antes

Su melena larga la ha acompañado desde que la conocimos y, hasta el momento, tan solo le había cortado ligeramente las puntas, le había hecho algunas capas o se había limitado a cambiar la raya de lado o a cortarse un discreto flequillo; pero siempre respetando el largo de su pelo.

Lady Gaga

Ahora

Tan solo dos días le ha durado a la cantante su amor por el pelo azul, ya que el día 8 de enero (dos jornadas después de los Globos de Oro) Lady Gaga apareció públicamente con su melena rubio platino, color que lleva desde hace unos meses.

Antes

Lady Gaga apareció en la gala de los Globos de Oro con el pelo teñido de azul frozen –un acabado que amenaza con estar de moda este año–, a juego con su vestido. Y, cuando todos pensábamos que iba a ser un tono que luciría unos meses, va y se lo quita.

Jamie Lee Curtis

Ahora

Estamos acostumbrados a ver a Jamie Lee con gafas y por eso nos sorprendió tanto su cambio de imagen en los Globos de Oro. Sin embargo, su pelo también tenía algo que ver: estaba más blanco y largo de lo habitual y peinado hacia arriba, a modo de tupé.

Antes

La actriz lleva años con un look capilar prácticamente idéntico, que consiste en un pixie canoso pero bañado de mechitas blancas y con la raya a un lado. El resultado es de lo más interesante.

