La fantasía hecha maquillaje triunfó en la gala MET EN LA ALFOMBRA ROJA Repaso algunos de los 'beauty looks' más llamativos del evento, donde la transgresión fue protagonista CAROLINA BRUNELLI Santander Viernes, 10 mayo 2019, 18:15

No es de extrañar que el tema de la Met Gala de este año 'Camp: Notes on Fashion' haya dado mucho de qué hablar en cuanto a los looks, pero... ¿Qué es de un look sin un buen maquillaje y peinado en coordinación para la noche más importante de la moda?

La transformación fue el nombre de esta noche y fueron muchas las 'celebrities' que nos sorprendieron con maquillajes extremos, peinados exagerados y accesorios necesarios para hacer que la alta costura llegara al límite.

A continuación, os dejo con mis 'beauty looks' favoritos que vimos estos días en la alfombra roja de la Met Gala 2019.

Lady Gaga

Gaga fue la reina indiscutible de la Gala Met, tanto por su entrada a la alfombra roja y sus cambios de looks, como su maquillaje que es toda una obra de arte, on unas pestañas que no pasan desapercibidas. La maquilladora de Lady Gaga, Sarah Nicole Tanno, apostó por unos labios llamativos en tono fucsia a juego con sus vestidos y en su mirada, un juego con 'eyeliners' en blanco y negro, unas aplicaciones en forma de lágrima debajo del ojo y unas maxi pestañas kilométricas que se llevaron todas las miradas. Todos los productos que utilizó fueron de Marc Jacobs Beauty.

Lucy Boynton

Lucy tiene una de las maquilladoras más buscadas de este año: Jo Baker. Si no la seguís en Instagram, ¡hacedlo ya! Ella es la que crea en cada alfombra roja todos sus estilismos de belleza tan sonados y también lo fue esta gala, gracias a productos de Chanel. Además, se ha teñido el pelo en azul y parece una auténtica hada del bosque. ¡Me encanta!

Bella Hadid

El peinado pixie que lució Bella Hadid no le podía quedar mejor. Hizo una gran apuesta y triunfó con este look. De maquillaje fue más sencilla y lució un 'eyeliner' súper exagerado con unos cristales en el lagrimal y en los extremos. Su maquilladora es Mary Philliips, otra de las gurús del maquillaje.

Ezra Miller

¡Tengo que decir que amo a esta persona! Cada uno de sus looks de alfombra roja es un sueño. ¡Hace falta más gente como él! Ezra ha demostrado que los hombres están definitivamente a la altura en el mundo del maquillaje, la ilusión óptica de tener siete ojos ha sido de 10. La creadora de este logrado 'make-up' es Mimi Choi, una experta en esta técnica. ¡Podéis meteros en su Instagram para comprobarlo! Además, Ezra llevaba una máscara con su rostro, ¡no puede ser más increíble!

Gigi Hadid

Gigi lució un lookazo de Michael Kors, pero otra cosa que nos llamó la atención fueron sus llamativas pestañas postizas blancas, creadas por Erin Parsons. ¡Son increíbles! Para el resto del 'make-up' en tonos nudes utilizó productos de Maybelline.

Pom Klementieff

Ralph Siciliano ha sido el artífice de el maravilloso 'makeup' de la actriz creada con pequeños cristales de Swarovski, en una mezcla de rosas a juego con su look. ¡De 10!

Priyanka Chopra

Además de su impresionante look, Priyanka sorprendió con este 'make up' tan extravagante en tonos cereza y con 'eyeliner' blanco. Un look creado por Pati Dubroff para Dior.

Lily Collins

Lily nunca falla en la Met Gala, este año escogió un look inspirado en Saron Gate y Priscila Presley. Para el peinado llevó un llamativo cardado adornado con una diadema y unas pequeñas flores creado por Gregory Russel. Y para el maquillaje Fiona Stiles dramatizó su mirada con un color lila y unas pestañas postizas infinitas.

Darren Criss

Otro de los hombres que marcó la noche por su maquillaje fue Darren Criss, creo que iba guapísimo. Además de las uñas pintadas en azul, llevó el mismo color azul en una exagerada sombra de ojos y con una pequeña linea pintada en sus labios. Jessica O ha sido su maquilladora utilizando productos de Shiseido.

Elle Fanning

De Elle Fanning podría destacar de su 'beauty look', aparte de su maravilloso look, inspirado en la tendencia hippie, ¡sus unas! Y es que la actriz no se cansó de lucirlas en la alfombra roja, y ¡no podían ser más increíbles! La creadora de esta fantasía fue Nails by May y Soul con productos de Essie.

Zendaya

Lo primero disfrutad del vídeo y mirad la transformación en plena alfombra roja al más puro estilo Cenicienta. Y es que su diseño firmado por Tommy Hilfiger fue toda una fantasía. Todo el mundo alucinó y ¡no era para menos! En cuanto al 'beauty look' arriesgó con una peluca rubia y corta como la princesa Disney.

Kim Kardashian

Confieso que soy una gran fan desde hace años de la familia Kardashian/Jenner y casi todo lo que llevan me alucina. ¡Ellas lo llevan todo a un extremo increíble! Kim lució un 'beauty look' maravilloso con ese efecto 'wet' que nos dejó a todos con la boca abierta. El culpable de que tenga esa melena maravillosa es Chris Appleton, ¡yo me considero fan de este hombre! Uno de los grandes gurús de las 'celebrities' en cuanto a pelo. Y para el maquillaje Kim apuesta siempre por su gran amigo Mario Dedivanovic, el maquillador preparó su piel para que luciese más brillante de lo normal y su mirada fue toda una fantasía. ¡Juntos hacen un tándem increíble!

Kendall y Kylie Jenner

Ver esta publicación en Instagram 🧡💜 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 6 May, 2019 a las 7:32 PDT

¡Otras reinas de la noche! El tándem de las hermanas Jenner arrasa a cada paso que dan, y es que no pueden ser más divas y maravillosas. ¡En la gala lucieron unos Versace que nos dejaron a todos locos! Como 'beauty looks', Kylie fue la que dio más que hablar, ya que lució una peluca en color morado que fue toda una fantasía, ya sabemos que Kylie es una loca de las pelucas y tiene una colección grandísima. Para el maquillaje no arriesgó, pero, como siempre, estaba impecable gracias a su gran amigo Ariel Tejada.

Por otro lado, Kendall, que también estaba espectacular, se decantó por un 'beauty look' más recatado. De su pelo se encarga desde hace años su ya amiga Jen Atkin, que también se encarga muchas veces del pelo de toda la familia Kardashian. Y su maquilladora, como la de Bella Hadid, fue Mary Phillips, que creó una mirada muy limpia y para dramatizar un poco le añadió unas pestañas postizas en los extremos más alargadas de lo normal.

Hasta aquí mi artículo sobre los 'beauty looks' más destacados de la Gala Met. ¡Qué ganas de poder contar más eventos así!

