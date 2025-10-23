Una peluquería de Sarón, reconocida con la máxima distinción a la excelencia

La peluquería 'Mima tu cabello' de Sarón fue reconocida el pasado sábado en Salón Look IFEMA de Madrid con las 5 Estrellas QH (Quality Hair). ... Esta es la máxima distinción a la excelencia otorgada por el sistema de calidad QH, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector de la belleza y la peluquería en España.

Este galardón se suma a una trayectoria de este salón en 2025. 'Mima tu cabello' fue nombrado en junio Mejor Salón de Peluquería de España y seleccionado entre los 20 mejores salones del mundo.

Las 5 Estrellas QH distinguen a los salones que alcanzan la máxima puntuación en criterios de calidad, innovación, formación, sostenibilidad y experiencia del cliente. «Este nuevo reconocimiento representa un orgullo enorme para todo el equipo. Es la confirmación de que nuestro esfuerzo diario por ofrecer un servicio excelente, vanguardista y humano tiene un impacto real», ha destacado Lara Fernández, directora y fundadora de 'Mima tu cabello'.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el marco de Salón Look 2025, el mayor evento profesional de imagen y estética del sur de Europa, celebrado en el recinto ferial IFEMA Madrid.