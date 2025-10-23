Una peluquería de Sarón, reconocida con la máxima distinción a la excelencia
'Mima tu cabello' recibe las cinco estrellas del sistema QH, uno de los más prestigiosos del sector
Santander
Jueves, 23 de octubre 2025, 15:08
La peluquería 'Mima tu cabello' de Sarón fue reconocida el pasado sábado en Salón Look IFEMA de Madrid con las 5 Estrellas QH (Quality Hair). ... Esta es la máxima distinción a la excelencia otorgada por el sistema de calidad QH, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector de la belleza y la peluquería en España.
Este galardón se suma a una trayectoria de este salón en 2025. 'Mima tu cabello' fue nombrado en junio Mejor Salón de Peluquería de España y seleccionado entre los 20 mejores salones del mundo.
Las 5 Estrellas QH distinguen a los salones que alcanzan la máxima puntuación en criterios de calidad, innovación, formación, sostenibilidad y experiencia del cliente. «Este nuevo reconocimiento representa un orgullo enorme para todo el equipo. Es la confirmación de que nuestro esfuerzo diario por ofrecer un servicio excelente, vanguardista y humano tiene un impacto real», ha destacado Lara Fernández, directora y fundadora de 'Mima tu cabello'.
La ceremonia de entrega tuvo lugar en el marco de Salón Look 2025, el mayor evento profesional de imagen y estética del sur de Europa, celebrado en el recinto ferial IFEMA Madrid.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión