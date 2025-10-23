El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lara Fernández, directora de 'Mima tu cabello' recoge el reconociimiento en el Salón Look. DM
Cantabria DModa

Una peluquería de Sarón, reconocida con la máxima distinción a la excelencia

'Mima tu cabello' recibe las cinco estrellas del sistema QH, uno de los más prestigiosos del sector

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:08

La peluquería 'Mima tu cabello' de Sarón fue reconocida el pasado sábado en Salón Look IFEMA de Madrid con las 5 Estrellas QH (Quality Hair). ... Esta es la máxima distinción a la excelencia otorgada por el sistema de calidad QH, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector de la belleza y la peluquería en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

