El salón de belleza 'Mima tu cabello' de Sarón, entre los 20 mejores del mundo

Blanca Carbonell Santander Viernes, 8 de agosto 2025, 14:26

El salón de belleza 'Mima tu cabello' de Sarón ha sido seleccionado como uno de los 20 mejores salones del mundo en los prestigiosos premios Best Salon Awards. Se trata de un reconocimiento internacional que pone en valor su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la experiencia sensorial como pilares de una nueva forma de entender la peluquería. Y es que, entre los distinguidos en esta lista hay salones de lugares tan dispares como Londres, Nueva York o Tokio.

Este reconocimiento llega después de que este establecimiento, abierto por Lara Fernández, fuera seleccionado por Salón Look como el Mejor Diseño de Salón en España 2025, consolidando a 'Mima tu cabello' como «un referente nacional e internacional en el sector de la belleza y el bienestar capilar».

Ubicado en Sarón, 'Mima tu cabello' ha conseguido trascender fronteras gracias a «un concepto único que fusiona tecnología de vanguardia, diseño biofílico y una filosofía profundamente humana». Su espacio de más de 300 metros cuadrados incluye un salón principal y un exclusivo Bio Spa Capilar, «donde cada visita se convierte en un viaje de cuidado consciente y transformación personal». «Para nosotros, este reconocimiento no es solo un premio, es una confirmación de que un salón con alma, creado desde un lugar pequeño pero con una visión grande, puede emocionar al mundo entero», afirma Lara Fernández.

Tras estar seleccionado como uno de los veinte mejores salones del mundo, 'Mima tu cabello' opta a medalla. Los tres seleccionados se darán a conocer el 26 de agosto. El 14 de septiembre se proclamará el ganador absoluto en una ceremonia en París.

Con 64 candidaturas de todo el mundo, el Best Salon Award – What's Up in Paris by EsteticaDesign reúne este año a participantes de 21 países. Han participado salones en toda Europa, así como en Estados Unidos, México, Australia, Japón e India. La organización destaca que «'Mima Tu cabello' es un templo sensorial donde la innovación, la sostenibilidad y la emoción se unen para ofrecer una experiencia única».