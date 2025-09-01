Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera

Las periodistas Sara Carbonero e Isabel Jiménez estuvieron en Cantabria el pasado sábado con motivo de la celebración de la boda de Claudia Gallego, compañera ... de su marca de moda. El enlace tuvo lugar en una iglesia de San Vicente de la Barquera. Allí estuvieron las periodistas, socias y amigas, compartiendo momentos con los novios y con otros miembros de la marca.

«Y Slowlove se fue de boda... Se casa lo mejor de esta familia. Claudia y Beltrán ¡os queremos!», señalaba la presentadora de Informativos Telecinco en su perfil público sobre esta jornada inolvidable. Acompañaba su enhorabuena a la pareja con varias fotos de lo que ha sido el festejo, primero dentro de la iglesia donde se sentó junto a su colega. Después, disfrutaron del banquete nupcial en un idílico enclave en Comillas, rodeadas de naturaleza.

En cuanto a la moda, ambas comunicadoras mostraron su complicidad también en el estilo. Sara Carbonero apostó por un vestido de aire veraniego con tonos suaves, mientras que la presentadora de 'Mis raíces' optó por un diseño colorido y elegante. Una vez más, ambas confirmaron que su cercanía con el mundo de la moda va más allá del terreno profesional.

Este enlace ha llegado en un año significativo para Slowlove, que en mayo celebró su décimo aniversario con una velada en el Teatro Eslava de Madrid. Fundada en 2015, la firma de moda se ha consolidado como referencia en el estilo boho chic, combinando básicos con personalidad y una estética de inspiración setentera que refleja la esencia de sus creadoras. En el plano sentimental las dos periodistas despiden un verano intenso por diferentes motivos. Mientras Carbonero ha consolidado su noviazgo con el empresario canario José Luis Cabrera, conocido como Jota; Isabel, afronta su separación de Álex Cruz.