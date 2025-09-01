El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sara Carbonero e Isabel Jiménez asisten a la boda de su compañera en San Vicente de la Barquera. @isabeljimenezt5
Cantabria DModa

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera

Las periodistas asistieron al enlace de una de sus compañeras de su firma de moda

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:38

Las periodistas Sara Carbonero e Isabel Jiménez estuvieron en Cantabria el pasado sábado con motivo de la celebración de la boda de Claudia Gallego, compañera ... de su marca de moda. El enlace tuvo lugar en una iglesia de San Vicente de la Barquera. Allí estuvieron las periodistas, socias y amigas, compartiendo momentos con los novios y con otros miembros de la marca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  4. 4

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  5. 5

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  6. 6

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  7. 7

    Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final
  8. 8

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  9. 9

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  10. 10

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera