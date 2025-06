Brad Pitt habla sobre su paso por Alcohólicos Anónimos: «Estaba desesperado»

Joaquina Dueñas Martes, 24 de junio 2025, 11:50 Comenta Compartir

Brad Pitt ha hecho unas íntimas declaraciones al actor Dax Shepard en el podcast Armchair Expert sobre su paso por Alcohólicos Anónimos, organización a la que llegó en el peor momento de su vida. «Estaba prácticamente de rodillas y muy abierto al cambio», ha expresado. «Intentaba todo y a todos. Todo lo que me proponían. Fue una época difícil. Necesitaba reiniciar. Necesitaba despertar en algunos aspectos. Y significó mucho para mí», ha confesado.

«No entras en Alcohólicos Anónimos porque todo te vaya de maravilla. No. Ese no suele ser el punto de partida», ha reconocido. El divorcio de Angelina Jolie fue el punto de inflexión que le llevó a decidir abandonar el consumo de alcohol y, aunque al principio se sintió algo tímido, pronto decidió confiar y abrirse al grupo. «Cuando empecé la terapia en ese entonces, pensé: 'Hice esto, hice aquello'…[,] estaba desesperado», ha explicado. Encontró en aquellas reuniones un refugio y se convirtió en «algo que esperaba con ansias».

«Cuando me he metido en problemas, soy bastante bueno asumiendo la responsabilidad y asumiendo los hechos. Y ahora es una búsqueda: ¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo arreglarlo? Y asegurarme de que no vuelva a suceder», ha subrayado. Casi diez años después de comenzar su camino hacia la sobriedad, su compromiso continúa intacto y ha encontrado la estabilidad al lado de Inés de Ramón, aunque no ha podido cumplir su deseo de reconstruir la relación con sus hijos.