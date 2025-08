Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan sus votos sin David y Victoria «Un recuerdo para siempre» para el que no han contado con la familia de él

Si había alguna duda de que Brooklyn Beckham no quiere saber nada de su familia, lo ha dejado meridianamente claro durante el pasado fin de semana, cuando, tres años después de su boda, ha renovado sus votos con Nicola Peltz en una ceremonia íntima a la que no han acudido ni sus padres ni sus hermanos. El evento ha tenido lugar el sábado, día 2 de agosto, y ha contado con la presencia de sus más allegados, entre los que no ha faltado la familia Peltz. Sin embargo, parece que ni David ni Victoria estaban invitados a este día tan especial en el que la pareja ha querido «honrar el amor y el compromiso que han construido juntos a lo largo de los años», ha señalado una fuente cercana al matrimonio en declaraciones a la revista People.

El objetivo era «crear un recuerdo que permanecerá con ellos para siempre», y en el que parece que no tiene cabida la familia de Brooklyn. De hecho, las diferencias habrían comenzado precisamente el día de la boda de la joven pareja. Según ha publicado Page Six, Victoria les habría «arruinado» el baile nupcial. Antes de que Marc Anthony cantara para ellos, el artista llamó al escenario a Brooklyn y después, en lugar de llamar a su esposa, hizo subir a la madre del novio, nombrándola como «la mujer más hermosa de la sala esta noche». Cuentan que Nicola «salió corriendo llorando» y que sintió que Victoria lo había hecho «a propósito». Desde entonces, se habrían llevado bien de cara a la galería hasta el pasado mes de mayo, cuando todo saltó por los aires y los Beckham-Peltz rompieron con la familia de él tanto en privado como en público.