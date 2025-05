Candela Márquez, novia de Alejandro Sanz, deja de seguirle en redes

Joaquina Dueñas Jueves, 29 de mayo 2025, 12:09 Comenta Compartir

La colaboración profesional entre Alejandro Sanz y Shakira está colmando a los artistas de satisfacciones profesionales; sin embargo, parece que al español le habría pasado factura en lo personal. Su novia, Candela Márquez, ha dejado de seguirle en redes, y las últimas publicaciones en Instagram en las que la dupla artística presenta su tema 'Bésame' no han recibido el 'me gusta' de la actriz.

El intérprete de 'Corazón partío' y la artífice de 'Las mujeres ya no lloran' publicaron un vídeo en el que destilaban buen rollo cantando su nuevo tema. «Y si el destino nos une una, dos y tres veces. La lista de cosas pendientes nunca termina… Aún tenemos más de 'Bésame' y los misterios no acaban aquí», escribía Alejandro Sanz, cerrando el texto con el emoticono de una loba y el tradicional aullido de su compañera artística: «Aaauuú».

Parece que esta publicación fue el detonante del 'unfollow' de Candela, a quien no le habrían gustado demasiado los gestos de cariño que Shakira dedica a su novio mientras cantan. Era la presentadora de 'La familia de la tele', Inés Hernand, quien daba la voz de alarma: «Se han dejado de seguir esta noche en redes sociales», avanzaba. La cercanía entre las dos estrellas de la música «no habría sentado nada bien a la pareja del cantante», apuntaban en el programa de Televisión Española.

Horas después de esa primera publicación, llegaba otra que tampoco habría gustado demasiado a Candela, en la que Alejandro Sanz y Shakira, igual que en el vídeo anterior, seguían manifestando gran complicidad. Eso sí, en el mensaje, el madrileño hablaba de amistad: «Una canción, una amistad y las ganas de juntarnos bastan para grabar un vídeo y poder regalarnos la belleza de lo natural, de lo improvisado, de lo que nace y de lo que se siente. Así es 'Bésame'».

Desde el inicio de su romance con Alejandro Sanz, Candela ha visto cómo muchos la comparaban precisamente con la cantante colombiana, con quien guarda un cierto parecido. Una circunstancia nada agradable que se ha visto agravada por rumores de posible romance entre los cantantes, que llevan arrastrando desde hace 20 años, cuando hicieron su primera colaboración, 'La tortura'. Cuentan que por entonces ya saltó la chispa, pero ambos tenían pareja y no pudo ser. Sin embargo, el pasado agosto arreciaron las especulaciones cuando ambos fueron vistos grabando y cenando juntos en Miami.

La distancia en redes sociales entre Candela y Alejandro cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que la pareja se conoció en el universo virtual. La actriz valenciana seguía al cantante como una admiradora más, hasta que él reparó en ella y comenzó a seguirle de vuelta. Empezaron a hablar y una cosa llevó a la otra, hasta empezar una relación que parecía superar todas las barreras, incluida la de la diferencia de edad, ya que el madrileño es 19 años mayor que ella. Alejandro comenzó incluso a mostrar sus sentimientos en redes sociales y a hacer declaraciones públicas de amor a su chica. «Es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente», dijo sobre su romance en una entrevista a 'Vanity Fair'. «Ella irradia felicidad, es dicharachera, es graciosa y me comprende. Me ha enseñado que a veces, cuando se pueden explicar las cosas de una forma más tranquila, no necesitas correr. De hecho, se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya. Todo eso me ha enseñado», contó ilusionado.

Fue en octubre de 2024 cuando se empezó a hablar de este noviazgo, que se confirmó un mes después, cuando la pareja acudió junta a la Gala Persona del Año en homenaje a Carlos Vives en Miami. En este tiempo, no es la primera vez que han dejado de seguirse. Ya sucedió el pasado mes de febrero, lo que hizo que surgieran las primeras teorías que apuntaban a una crisis entre la pareja, más aún después de que Alejandro Sanz acudiera solo a una entrega de premios. Luego, todo volvió a la normalidad y parecía que todo había quedado en nada, hasta este último giro en sus cuentas de Instagram.

Entre el público, división de opiniones: unos ven claro el distanciamiento, directamente proporcional al acercamiento con Shakira, con quien comparte el sugerente estribillo que dice: «No lo pienses tanto y bésame de una vez, que se acaben los misterios. Bésame de una vez». Otros, sin embargo, apuestan por una estrategia de marketing. Sea como sea, el tiempo dirá si la relación entre Alejandro Sanz y Candela sigue adelante o si, definitivamente, se trata del fin de su historia de amor.

