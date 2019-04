Los actores de la serie cántabra 'Cuando el río suena', pletóricos con su éxito Rodaje de la serie con Pilar García Solar y Belén Galarza. / ÁLVARO POSTIGO CÁNTABROS DMODA Pilar García Solar, Belén Galarza y Carlos Tezanos, tres de los protagonistas de la ficción, hablan sobre sus personajes y de cómo viven cada nuevo capítulo CANTABRIA DMODA Sábado, 6 abril 2019, 13:12

Ahora que el mundo rural se ha puesto de tan moda, regresamos a nuestra 'rural comedy' favorita, la serie cántabra 'Cuando el río suena' para hablar con tres de sus protagonistas: Pilar García Solar, Belén Galarza y Carlos Tezanos. En la ficción son parte de la familia del Tejo, en la realidad tres actores que se han formado y trabajan desde hace uno años en el equipo de Anabel Díez Producciones.

-¿Cómo son vuestros personajes?

-Pilar: Nely es una mujer muy cántabra. Madre de tres hijos a la que su vida amorosa no le ha ido muy bien. Es una de esas mujeres que podemos ver y reconocer en muchos pueblos.

-Belén: Pues mira, Paqui, es la mujer que sabe estar con la palabra adecuada en el momento preciso. Para ella lo más importante es su familia. No tiene pareja, pero como hermana o como tía se ha convertido en un referente para todos.

La actriz Pilar García Solar, junto al equipo técnico. / ÁLVARO POSTIGO

-Carlos: Paco es muy grande, es capaz de descubrir poco a poco sentimientos que ni él mismo conocía que tenía. Es un cántabro como muchos que quiere a los suyos y que sabe valorar lo que tiene alrededor.

-¿Qué hay de vosotros en el personaje y del personaje en vosotros?

-Belén: Yo he encontrado muchas cosas en ella y seguramente ella en mí. Me ha dejado ver muchas cosas que antes no valoraba y ahora doy mucho más valor. Por mi parte espero haberla aportado la sensación de ser una mujer capaz de afrontar todo lo que le rodea con naturalidad.

Belén Galarza se ríe durante el rodaje. / ÁLVARO POSTIGO

-Carlos: Pues en mí siempre ha habido esa pillería que tiene el Paco y que me hace recordar los tiempos en los que vivía en el pueblo con mis padres. Yo he tirado mucho de esos recuerdos y creo que en buena parte he aportado esa frescura al personaje. Respecto a él, pues se ha metido dentro de mí y muchas veces en momentos malos, me trivializa las cosas y me ayuda.

-Pilar: Un cincuenta por ciento es Pili y un cincuenta por ciento Nely. Me identifico con ella en muchos momentos. Lo que más me costó es dejar de reírme, ella es una mujer más fría y distante, pero yo creo que son barreras que se ha puesto. La verdad es que en algunas cosas, es muy yo, aunque en otras nos distanciamos.

-¿Qué representa Pincurrín de Valdehoz para vosotros?

-Carlos: Pincurrín es un lugar fantástico, donde todo lo que puedas soñar, puede pasar. Un sitio que en un primer momento, quizás parezca vulgar, pero que no lo es para nada. Cualquier cosa de las que pasan en Pincurrín guarda la esencia de todos nosotros y la conexión con la tierra.

El actor Carlos Tezanos metido en su personaje. / ÁLVARO POSTIGO

-Pilar: Pues el pueblo en el que nos gustaría vivir a todos. Es un pueblo donde hay locura, ilusión y ganas de cambiar las cosas. Es un pueblo maravilloso, lleno de gente especial. A mí me gustaría mucho vivir allí. No me extraña que esté de moda la verdad

-Belén: Yo es que soy una mujer que vive en un pueblo. Tal vez si hubiera vivido en la ciudad me habría sorprendido. Yo creo que Pincurrín es el pueblo de siempre, lleno de valores, en el que los vecinos todavía se ayudan y acuden si tienes un problema.

Secuencia entre Pilar y Belén. / ÁLVARO POSTIGO

-¿Qué ha supuesto para vosotros la serie?

-Pilar: Para mí ha sido una experiencia nueva. La cámara nunca había sido mi amiga y sentía como un reto enfrentarme a ella. Pero me ha sorprendido gratamente lo que se cuida al actor en el audiovisual. Sientes que tienes a un equipo a tu alrededor pendiente de cuidarte y de que todo salga como tiene que salir y eso me ha gustado mucho,

-Belén: Pues me ha dado la maravillosa oportunidad de entrar en muchas casas. Es muy curioso que la gente te pare por la calle y te hable de tu personaje. Yo creo que hay muchas personas a las que les caigo bien por ser la Paqui, y ese sentimiento de cariño te lo transmiten cuando vas por ahí. Es muy bonito.

Pilar, en pleno rodaje de exteriores. / ÁLVARO POSTIGO

-Carlos: Muchas cosas. Yo nunca soñé con estar en un proyecto como éste. Cuando empecé a formarme como actor con Anabel, nunca pensé que acabaríamos haciendo algo así. Para mí ha sido una sorpresa, y el feedback alucinante. Recibir mensajes de todos los sitios, felicitaciones, Sentir la cercanía de la gente por la calle, es muy bonito. La verdad es que tengo muchas ganas de seguir formándome y creciendo.

-A nivel interpretativo, ¿televisión o teatro?

-Belén: Los dos y añado el cine. Ser actriz es una profesión con la que me he encontrado en la madurez y que se me ha metido muy dentro.

-Carlos: ¿Hay que elegir? En cada sitio siento cosas distintas. No me apetece cerrarme puertas, quiero seguir abriéndolas.

Carlos, durante la grabación de la serie, fiel a su personaje. / ÁLVARO POSTIGO

-Pilar: Yo reconozco que soy más actriz de teatro. Soy muy rebelde y me encanta sentir la libertad encima del escenario. Siempre respetando lo que se ha ensayado, por supuesto, pero el vuelo último con el espectador, siempre me ha enganchado.

Un momento de rodaje de la ficción cántabra con la actriz Belén Galarza. / ÁLVARO POSTIGO

