Aquellos inventos del 'TBO' LO QUE EL TIEMPO SE LLEVÓ Recordamos a uno de sus personajes estrella, el profesor Franz de Copenhague, inventor de 'artefactos' JAVIER RODRÍGUEZ Santander Domingo, 20 enero 2019, 10:57

La revista infantil de humor más popular de todos los tiempos es 'TBO', que tantos compramos y con la que tantos nos reímos. Uno de sus personajes estrella era el célebre profesor Franz de Copenhague, inventor de 'artefactos'. Un genio.

Empezó siendo titulada la sección 'Los grandes inventos de TBO' y después el citado científico pasó a co-protagonizarla en su cabecera. Cada semana Mr. Franz pretendía contribuír a hacer más fácil la vida de los ciudadanos.

¿De qué modo ayudaba a los lectores? Por ejemplo, gracias a un aparato que evitaba los pelos en la sopa; otro que permitía doblar sábanas; otro que preparaba tortillas con huevos recién puestos por las gallinas; otro concebido para evitar que las aceitunas salten por los aires o acaben debajo de la mesa al intentar pincharlas con un palillo, etc. Lo dicho: puras genialidades.

La sección, que pronto alcanzó el beneplácito de la clientela, fue similar a la de publicaciones como la francesa 'Pêle-Mêle' o las creaciones del estadounidense William Rube Goldberg 'The inventions of Professor Lucifer Gorgonzola Butts'. Esta versión 'made in Spain' resultó un éxito porque se pusieron al frente de ella magníficos dibujantes: Nit, Serra, Benejam, Massana, Mestre, etcétera. Y de manera especial, claro, Ramón Sabatés, el profesional que dotó de vida más años al admirado Franz de Copenhague.

Sabatés la dominaba por dos motivos. El primero por ser un dibujante de primer nivel. Y el segundo porque, además, era perito mecánico. En consecuencia, logró dotar de plena credibilidad a los inventos. Hasta fabricó algunos. ¡Y funcionaban! Dato final: dibujó más de mil. Queda claro que el profesor Franz de Copenhague –tipo de aspecto serio, muy metido en su papel- ejerció de currante. Sus fans le añoramos tanto como la época en la que veíamos el resultado de su envidiable talento.

