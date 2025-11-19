El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García y Lucía Sainz, flamantes Míster y Miss RNB Cantabria, en la gala celebrada en Piélagos.

Ver 8 fotos
Álvaro García y Lucía Sainz, flamantes Míster y Miss RNB Cantabria, en la gala celebrada en Piélagos. Mario Merín

Los más guapos de Cantabria se coronan

Lucía Sainz y Álvaro García se imponen en el certamen regional celebrado el pasado 8 de noviembre en Piélagos y serán los representantes a nivel nacional

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

Cantabria ya conoce a sus representantes para Miss y Míster RNB España. La astillerense Lucía Sainz y el bezaniego Álvaro García se alzaron el pasado ... 8 de noviembre en Piélagos con la banda que les acredita como los más guapos de la región y con la que representarán a la comunidad a nivel nacional el próximo año, en abril y octubre, respectivamente. Todo ello en el transcurso de una ceremonia «especial», así la definió el fotógrafo Mario Merín, organizador de la cita de RNB Cantabria. Ya que era la primera vez que se realizaba mixta, una gala conjunta compuesta por misses y místeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  2. 2

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  3. 3

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  4. 4

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Las vacas vuelven al Ferial
  7. 7

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los más guapos de Cantabria se coronan