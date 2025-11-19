Los más guapos de Cantabria se coronan

Cantabria ya conoce a sus representantes para Miss y Míster RNB España. La astillerense Lucía Sainz y el bezaniego Álvaro García se alzaron el pasado ... 8 de noviembre en Piélagos con la banda que les acredita como los más guapos de la región y con la que representarán a la comunidad a nivel nacional el próximo año, en abril y octubre, respectivamente. Todo ello en el transcurso de una ceremonia «especial», así la definió el fotógrafo Mario Merín, organizador de la cita de RNB Cantabria. Ya que era la primera vez que se realizaba mixta, una gala conjunta compuesta por misses y místeres.

Hasta 18 participantes (8 mujeres y 10 hombres) de 14 municipios de Cantabria compitieron por la corona regional en un evento marcado por el talento, la elegancia y el apoyo del público y bajo la conducción de Nelly Mestre, Miss RNB España Supranational, y Ricard Lorenzo, Míster RNB España International.

En el caso de la ganadora Lucía Sainz debutaba a sus 25 años, es de El Astillero y cuenta con estudios especializados para la recepción y atención al cliente en alojamientos hosteleros. En la actualidad, se encuentra opositando para administrativo del Servicio Cántabro de Salud. El resto del cuadro de honor lo completaron Natalia Lanau, representante de Santillana del Mar, como primera finalista, y Missel Amieva, representante de Piélagos, como segunda finalista. Además, Lanau fue distinguida con las bandas de Miss Elegancia y Mejor Rostro.

Por otro lado, Álvaro García, el otro triunfador del certamen, tiene 27 años y es natural de Bezana y prepara las oposiciones para celador. En el podio del concurso le acompañaron como primer finalista, Guillermo Pérez, representante de Santoña, quien además obtuvo la banda de Míster Elegancia. El segundo finalista fue Hugo Prendes, de Torrelavega. La banda de Mejor Rostro Masculino recayó en el ganador de la noche.

Desde RNB Cantabria recuerdan que estas distinciones van más allá de la belleza: «Se les exige que tengan una responsabilidad social y un compromiso con la vida y la dinamización de sus municipios».