La primera Navidad del nuevo Mozimán ESTO ES DEPORTE El popular entrenador de rugby pasó las fiestas de la mano de un nuevo compañero: el 'Desafío Try Again' ALEXÁNDER AGUILERA Martes, 8 enero 2019, 18:56

Año nuevo, vida nueva. Probablemente este sea el refrán que más escuchemos cada 1 de enero. Sin embargo, el camino de 'Chucho' hacia esa vida nueva comenzó el pasado mes de agosto. A lo largo del trayecto, algún que otro bache superado y unos hábitos de vida adquiridos que hace poco tiempo parecían una quimera. Llegado diciembre, mes de celebraciones con comida y bebida en abundancia, Mozimán compartió mesa con un nuevo invitado: el 'Desafío Try Again'. A pesar de ser una época en la que es difícil resistirse a comer más de lo normal, para este argentino «lo que antes suponía un esfuerzo, ahora es un hábito» y qué mejor manera de celebrarlo que corriendo tras más de diez años sin poder hacerlo.

Ejercicio y una buena dieta son los elementos básicos del desafío tryagain aceptado por Mozimán y los cerca de 40 kilos perdidos hasta la fecha son una buena muestra de la estricta rutina seguida por el popular entrenador del Independiente Rugby Club de Santander. Tanto es así que el «día que no hace ejercicio, lo echa en falta». Las pesas, el gimnasio y los paseos por distintos puntos de Santander le han llevado a conocer una vida hasta hace escasos meses desconocida. No importa que sea Navidad u otra fecha señalada, la confianza en él mismo es mayor que cualquier tentación que esté a su alcance. Además, cómo vimos en el último artículo, «todos podemos cometer errores, pero lo importante es aprender de ellos» y a buen seguro que Mozimán lo ha hecho.

La difusión del reto ha llegado fuera de nuestras fronteras. Tanto es así que el protagonista recibe numerosos mensajes desde distintos países en los que le dan la enhorabuena por lo conseguido hasta ahora y en los que también le piden algún que otro consejo para llevar transformar los malos hábitos de vida en buenos. «Hay gente que me comenta que se ha fijado en mi caso y ven en mí un ejemplo a seguir en el sentido de poder conseguir lo que uno se propone. Esto es algo que me sorprende porque, además, muchísima gente me anima y me da fuerzas para seguir con este desafío», explicó Mozimán. Un ejemplo de la repercusión que está teniendo se pudo escuchar el pasado miércoles, 26 de diciembre, en el programa radiofónico 'Herrera en Cope', donde compartió con los oyentes su experiencia.

Con la entrada del nuevo año queda más cerca el 30 de octubre, fecha en la que Mozimán finalizará el desafío para iniciar su andadura desde Santander a Madrid, pero, hasta entonces, iremos conociendo los distintos movimientos de este argentino que decidió dar un giro de 180 grados a su vida.

