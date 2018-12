Propósitos gatunos para el 2019 DMASCOTAS Cerramos 2018 con humor, elaborando la lista de buenas intenciones imaginarias de un gato RAQUEL TENORIO Sábado, 29 diciembre 2018, 12:18

Pasar más tiempo con la familia, leer un libro de vez en cuando, dejar de fumar, apuntarse al gimnasio, operación détox en general, son algunos de los propósitos por excelencia de los humanos cuando comienza un nuevo año. Imagino que, por nuestras ganas de ser mejores personas, ante un nuevo comienzo, nos ponemos algún objetivo más o menos asequible. Puede ser también que éste, sea un intento de llamar las buenas vibraciones para los doce meses que están por venir. Sea como fuere, en la mayoría de las ocasiones, estas buenas intenciones, se quedarán únicamente sobre el papel.

Sin embargo, los gatos no aspiran a ser mejores animales, ya son perfectos y lo saben, pero, ¿cómo nos gustaría que fuera la lista de buenos propósitos de nuestros adorados felinos? ¿Creéis que la cumplirían? Yo estoy más que segura de la respuesta.

Vamos a cerrar este 2018 con un poco de humor en nuestra sección DMascotas y a imaginar a nuestro gato elaborando su propia lista de buenas intenciones.

12 buenos propósitos de un gato:

1. Intentar mostrar algún tipo de interés cuando compren algo para mi, y siempre prestar más atención al contenido que a la caja.

2. Hay un montón de sitios en la casa donde echar una siesta, así que intentaré evitar el montón de ropa dobladita y recién planchada.

3. Evitaré, en la medida de lo posible arañar la puerta del dormitorio y maullar incansablemente pidiendo mi desayuno al primer rayo de luz… Esperaré cinco minutos más.

4. Lucharé contra mi innato sentido de la indecisión, y cada vez que pida que me abran la puerta, me comprometo a no darme media vuelta y marcharme.

5. Intentaré dar facilidades cuando esté sentado sobre las rodillas de alguien y éste sienta la necesidad de levantarse para ir al baño. Me moveré y no le miraré con cara de odio.

6. Atacar los dedos de los pies bajo el edredón queda descartado en este nuevo año que viene.

7. Entenderé que no quieren que acerque mi cuerpo peludo si empiezan a gritar e intentar huir de mi cuando están arreglados y listos para salir.

8. Queda descartado el echar bolas de pelo o de cualquier alimento previamente ingerido sobre la tapicería del sofá, o del sillón, o de la cama, o sobre la mesa, la encimera, papeles, bolsas…

9. Otro de mis propósitos podría haber sido el de no tirar más adornos de las estanterías, pero desde hace algún tiempo no hay casi nada y además son objetos poco interesantes, no se rompen.

10. El rascador es mi amigo y debo hacerle caso.

11.Compartir se convertirá en mi palabra favorita del 2019. No soy el dueño de la casa y nadie está a mi servicio.

12. Por último, prometo seguir queriendo a mi familia humana, aunque no lo demuestre para hacerme el interesante.

Contamos contigo

Si tienes alguna historia que contarnos, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico dmascotas@cantabriadmoda.com.

Nos leemos el próximo sábado con más información sobre nuestros amigos de cuatro patas.

Hasta entonces, ¡feliz fin de semana! Y, ¡Feliz año nuevo!

