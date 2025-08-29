¿Quién representará a Cantabria en Miss y Míster RNB España?

Piélagos se lleva la palma como el municipio que más coronas ha puesto en los últimos años en Cantabria. Convertido en el epicentro de la ... belleza de la región, el próximo 11 de septiembre acogerá a todos los jóvenes que ilustran la galería de esta información para imponerles oficialmente la banda con la que representarán a sus municipios en la gala que se celebrará el 8 de noviembre en el Teatro-Cine Vimenor de Vioño.

Este año, como novedad, se celebrará una gala conjunta de misses y místeres en la que 18 candidatos de 14 municipios competirán por conseguir la banda de Cantabria y, con ella, representar a la región en los certámenes nacionales.

La torrelaveguense Mae Lorenzo y el santanderino Jorge Novoa pasarán el testigo a los nuevos representantes de la región que partirán rumbo a Miss & Mister RNB España, «el certamen más prestigioso y mediático de nuestro país y único valedero a las citas internacionales Grand Slam Miss y Mister Supranational, Mister Global, Mister International, Reina Hispanoamericana y Universal Woman». El organizador de la cita cántabra es el fotógrafo Mario Merín, que apunta que la gala será presentada por Nelly Mestre, la actual Miss RNB España Supranational, y Álvaro Germes, Mister RNB España Supranational 2024: «Dos presentadores de altura para una gala que promete muchas sorpresas y momentos inolvidables».

El santanderino Jorge Novoa y la torrelaveguense Mae Lorenzo son los actuales Míster y Miss RNB Cantabria y pasarán el testigo a los candidatos que sean elegidos el próximo 8 de noviembre. Mario Merin

En esta nueva edición los 18 candidatos «competirán por demostrar que son los más aptos para llevar nuestros colores en el próximo Miss y Mister España 2026». Para ello deberán superar entrevistas, desfiles y pruebas multimedia que avalen su idoneidad como embajadores de Cantabria. «Valores, compromiso, hábitos saludables y unas buenas dotes comunicativas son parte de las cualidades que el certamen busca en los ganadores de las provincias que participan».

Aunque la gala será en noviembre, el próximo 11 de septiembre y a orillas del río Pas se celebrará la ceremonia de imposición de bandas municipales a cargo del alcalde del municipio, Carlos Caramés. Hasta Piélagos vendrán Nelly Mestre, Miss RNB España Supranational, y Rafael Domínguez, Mister RNB España International 2024 y top 5 en Mister International en Tailandia. También asistirán los vigentes Miss y Mister RNB Cantabria, Mae Lorenzo y Jorge Novoa, así como representantes de otras provincias.