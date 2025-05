'El dolor de la violencia', el libro que da voz al silencio del acoso escolar

Leticia Mena Santander Viernes, 2 de mayo 2025, 22:36 Comenta Compartir

'El dolor de la violencia' es ya mucho más que un libro. Las 29 historias que recoge están llenas de testimonios cántabros que rompen el silencio frente al maltrato, el acoso escolar y el ciberacoso. Su autora, Lourdes Verdeja, fundó en 2017 la Asociación Tolerancia 0 al Bullying Cantabria y, en los últimos años, ha convertido su experiencia personal en una misión colectiva: proteger, orientar y acompañar a las familias que sufren esta lacra social.

Durante el camino, Verdeja no quiere dejar solos a quienes descubren que su hijo es el maltratador. «No podemos mirar hacia otro lado porque también es durísimo para ellos, aunque muchos quieran negar la realidad con la mítica frase de: 'Mi hijo, no'». Así lo relataba este viernes en la Sala Mauro Muriedas de Torrelavega, el escenario elegido para presentar lo que para ella es más que un libro. «Me lo tomé como un reto en el que quería plasmar desde el corazón la esencia de lo que vivo en el día a día», contaba ante un público emocionado.

'El dolor de la violencia' Autora: Lourdes Verdeja.

Editorial: Batidora ediciones.

Páginas: 140.

Tolerancia 0 al Bullying Cantabria https://www.at0ab.org/



«Tenía miedo de que no viniera nadie» –decía con risa nerviosa–, pero bastaba asomar la nariz por la calle Pedro Alonso Revuelta para saber que allí estaba ocurriendo algo importante. El aforo se desbordó por la cantidad de personas que quisieron acompañarla en un día tan especial. Políticos, no muchos; familias y personas agradecidas, lo que más.

Desde que una de sus hijas fuera víctima de acoso escolar cuando era una niña, Verdeja comprobó de primera mano que el sistema «no funcionaba». Aquella experiencia la impulsó a crear la asociación que hoy lidera y, desde entonces, abandera una causa que le ha hecho convertirse en un faro para decenas de familias cántabras. Pero el camino no ha sido fácil. Ha tenido que soportar frases como «estás loca», «solo buscas protagonismo» o «estás sobreprotegiendo a tu hija». Lejos de rendirse, saca fuerzas de flaqueza a quienes le atacan. «Siempre les digo a mis hijas que lo importante no es las veces que te caigas, sino las veces que te levantas». En uno de esos renaceres consiguió alzar el vuelo cual ave fénix para cuidar y romper el ciclo del maltrato.

Las frases Su mantra «Siempre digo a mis hijas que lo importante no es las veces que te caigas, sino las veces que te levantas» Solidaridad «Los fondos que se recauden con la venta del libro irán íntegramente a ayudar a las familias que recurren a la asociación»

«Nada que perder»

Hoy Lourdes Verdeja se reconoce como una mujer «intensa», pero también como alguien que no se detiene ante la indiferencia. «No tengo nada que perder y mucho que ganar», se repite casi a diario cada vez que tiene que llamar a una institución para preguntar qué está pasando. Sus hijas Itziar y Vega, la pequeña Juncal –que vive con ellos como una más– y su marido, Ricardo, se han convertido en un ejército que da la cara cuando otros no quieren hacerlo o miran hacia otro lado. Y, como no podía ser de otra manera, quisieron estar en el acto y leerle unas cartas en las que se desprendía el amor, el respeto y la admiración que sienten hacia ella.

Todos los fondos que se recauden con la venta del libro 'El dolor de la violencia' irán destinados íntegramente para ayudar a las familias que recurren a la asociación buscando ayuda. La tarde de este viernes en Torrelavega ha sido un reflejo de lo que Verdeja ha sembrado: compromiso, valentía y una lucha incansable para dar voz a quienes más lo necesitan.