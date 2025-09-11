El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Divorciada, con un 'reality' propio y modelo de Sports Illustrated: así es la novia de Carlos Alcaraz

Una de las hermanas de la modelo estadounidense ha confirmado la relación sentimental con el tenista

María Moreno

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:25

Todas las señales apuntaban a que Carlos Alcaraz tendría un romance con la también tenista Emma Raducanu, sin embargo, el flamante ganador del US Open 2025 está saliendo con la estounidense Brooks Nader, según ha desvelado ¡Hola! y ha confirmado una de las hermanas de la modelo.

Grace Ann Nader, hermana de la modelo, no ha sido muy discreta y ha asegurado a la que cadena E! News que «los rumores son ciertos», aunque ha aclarado que «salir con alguien es un término muy impreciso», restando seriedad a la relación. Grace Ann también desveló que Alcaraz ya conoce a sus otras dos hermanas, Mary Holland y Sarah Jane, pero que ella aún no ha tenido la oportunidad. «Me muero por conocerle», ha enfatizado.

El deportista murciano, de 22 años, está conociendo a la joven, de 28, que comenzó a destacar como modelo al ganar el concurso 'Swim Search', de la revista Sports Illustrated, en 2019. Ese mismo año, la modelo, de ascendencia libanesa, se casó, cuando tenía la misma edad que ahora el tenista, con William Haire, un ejecutivo de publicidad once años mayor que Brooks, culminando tres años de noviazgo ante más de 300 invitados en Louisiana, lugar en el que nació.

Nader ha estado saliendo con Constantino de Grecia, lo que le hizo ganar popularidad fuera de Estados Unidos. Ha sido recientemente relacionada con Jannik Sinner, rival de Alcaraz en la final del US Open, aunque ella lo negó. Su última pareja oficial fue el bailarín y coreógrafo Gleb Savchenko, a quien conoció hace justo un año en el programa de televisión 'Bailando con las estrellas'. Rompieron el pasado mes de abril tras rumores de infidelidad por parte del ruso.

De todo ellos habla en 'Love Thy Nader', una suerte de 'reality' a lo Kardashian que se puede ver en la plataforma de streaming Hulu. Un programa en el que Brooks aparece con sus tres hermanas, que se mudan de Luisiana a Nueva York, mostrando tanto su faceta profesional como personal: ¿hablará en las siguientes temporadas de Alcaraz?

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  2. 2 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  3. 3

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  4. 4

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  5. 5

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  6. 6

    Empieza el curso en los institutos de Cantabria con huelga de profesores
  7. 7

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  8. 8 Miguel Ángel Revilla da la última hora sobre la demanda del Rey Juan Carlos: «No veo que llegue la carta»
  9. 9

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  10. 10

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Divorciada, con un 'reality' propio y modelo de Sports Illustrated: así es la novia de Carlos Alcaraz

Divorciada, con un &#039;reality&#039; propio y modelo de Sports Illustrated: así es la novia de Carlos Alcaraz