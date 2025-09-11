Doña Letizia, más Reina que nunca, se vuelve a vestir contra la trata de mujeres Luce de nuevo una prenda confeccionada en un taller de mujeres que fueron víctimas de una lacra que tiene un papel destacado en su agenda

La ropa habla, pero en el caso de doña Letizia, además, ayuda. Un rugido con el que alzar la voz por los que no pueden. Y es que la Reina, desde que conociese en 2021 la colección de Ulises Mérida confeccionada en el taller de la Asociación Apramp, formada por mujeres víctimas de la trata y la prostitución, no ha cejado en su empeño de reivindicar la importancia de la industria de la confección como motor económico y de liberación en una de las causas que defiende con más fervor.

A fin de visibilizar el drama de las víctimas de trata, doña Letizia lució este jueves, durante el II Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, un chaleco de tweed, muy al estilo Chanel, creado por las mujeres de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida.

La Reina es consciente de que, más allá de su necesaria presencia en estos actos, su cuerpo, siempre juzgado, es el mejor escaparate para promover las ventas por el conocido como efecto Letizia, gracias al que agota todo lo que se pone encima.

La relación de doña Letizia con las víctimas de la trata comenzó cuando la Reina descubrió en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid la colección de Mérida en colaboración con un grupo formado por doce mujeres supervivientes de la trata.

Allí, arropándose entre ellas en el vestuario, daban las últimas puntadas a las 70 prendas de la propuesta poco antes del desfile, donde respondían con amabilidad y una sonrisa en los labios que tornaba en carcajada ante las numerosas alabanzas a sus creaciones, que compartían etiqueta con el modista.

De esa colección, denominada 'Libre' y llevada a cabo con tejidos donados por El Corte Inglés, Mirto, Luppo Barcelona y Tamara Falcó, la esposa de Felipe VI rescató un elegante vestido de rayas gris, con escote barco y un lazo en el hombro izquierdo que acaparó todas las miradas en la reunión de trabajo del patronato de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD), de la que la Reina es presidenta de honor.

Tejidos donados

Un año después, en julio de 2022, doña Letizia volvió a apostar por una prenda del mismo taller. Se trataba de una blusa de delicado estampado floral en tonos rosas combinada con unos pantalones blancos con los que poner el foco en lo realmente importante. Fue en 2024, para su visita a la sede de la Apramp, cuando se enfundó una chaqueta de su taller, situado en la madrileña calle Ballesta.

Con estos tejidos donados, con trozos de retales y con telas desechadas a las que dar una segunda vida a la par que una segunda oportunidad a las manos que las tejen con tanta ilusión, es cuando Letizia es más reina que nunca.