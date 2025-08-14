El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Gras, en la esquina superior derecha, junto a sus compañeros de edición. RTVE

Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

«Durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel», ha revelado Alberto Gras

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:37

'MasterChef' acumula tantos éxitos televisivos como polémicas. La última ha llegado de la mano de Alberto Gras, que quedó en cuarta posición en la reciente edición, la octava, que ganó Ana Iglesias. El joven ha compartido con sus seguidores, a través de TikTok, algunos de los secretos de la convivencia. «Vivimos todos en una mansión a las afueras de Madrid y no tienes móvil. En nuestro caso, compartíamos habitación», ha descrito. Pero la sorpresa ha llegado al revelar que hubo «dos o tres concursantes» que no estaban en la misma casa y que tampoco estuvieron aislados.

«No todos vivíamos en esa casa, porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel. La gente que vivía en el hotel tenía el móvil, les iban a visitar familiares y demás», ha detallado. «El resto estábamos aislados completamente; llamábamos una vez a la semana, durante cinco minutos, y con una persona que estaba controlándonos. Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?», ha subrayado.

Abundando en esa discriminación, ha destacado que los que no estuvieron en las mismas condiciones que los demás «justamente fueron las dos personas que quedaron primera y segunda ese año», es decir, Ana Iglesias, la ganadora, y Andy García, segundo, sembrando así la sombra de la duda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  3. 3

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  4. 4

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  5. 5 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  6. 6

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  7. 7

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  8. 8

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  9. 9 Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria
  10. 10

    El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

Un exconcursante de &#039;MasterChef&#039; desvela secretos de su edición