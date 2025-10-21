El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gabriel Rufián aclara cómo sucedió su baile viral con Ester Expósito

«Bailó con todo el mundo porque es simpatiquísima», contó el político

Joaquina Dueñas

Martes, 21 de octubre 2025, 11:39

La semana pasada, las redes sociales ardían con un baile del político Gabriel Rufián y la actriz Ester Expósito que se hizo viral en cuestión de minutos. En la noche del lunes, el diputado de ERC ha pasado por 'La Revuelta' donde ha contado cómo sucedió aquel encuentro. «Iba con unos amigos porque uno se casa y coincidimos con otro grupo, en el que estaba una actriz maravillosa, simpatiquísima», comenzó su relato. «Sobre todo le comenté lo valiente que era en cuanto a su significación en Gaza y alguna cosa política», recordó explicando que cree que «se la juega» al hacer públicos ciertos posicionamientos políticos.

«Bailó con todo el mundo porque es simpatiquísima y en una de estas me tocó a mí durante un minuto y me grabaron. Ya está, no tiene más.», zanjó Rufián que lamentó tener siempre «una diana así de grande, aunque intente ser normal». «La gente saca el móvil todo el rato, tío. A mí me flipa mucho, pero no me queda otra», expuso al tiempo que relativizó la situación: «Peor es robar».

