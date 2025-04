Gabriela Guillén, sobre su reencuentro con Bertín Osborne: «Hay una relación no sentimental» «Es el padre de mi hijo y voy a tener una relación con él siempre», ha asegurado

Después de que Bertín Osborne confirmara, no solo que ya conocía a su hijo fruto de su romance con Gabriela Guillén, sino que disfrutaba de tardes de juegos con el pequeño, todos quería conocer la opinión de la madre. Más aún después de que Leticia Requejo informara en 'TardeAr' sobre un posible «tonteo» entre la esteticien y el cantante. «Yo puedo confirmar que Bertín y Gabriela no solo se están viendo ni están teniendo contacto por ser los padres de ese niño», aseguró la semana pasada. «Se están volviendo a ver, está habiendo tonteo, puede haber cierta ilusión», dijo. Un extremo sobre el que ha hablado Gabriela: «Es una relación no sentimental», ha expresado. «Es el padre de mi hijo y voy a tener una relación con él siempre, si él quiere y mi hijo también, es inevitable. De ahí a que se vayan especulando cosas», ha añadido.

La madre del hijo de Bertín se ha mostrado cauta sobre cómo están siendo las citas con Bertín: «Me lo reservo para mí, es algo muy íntimo de los tres y ya está, no voy a comentar nada». Eso sí, ha confirmado que «está todo bien» y que ella «está contenta con que vayan bien las cosas» por el bien de su hijo. En todo caso, no quiere entrar a valorar los comentarios que se hagan sobre ellos: «No voy a entrar en eso, no voy a hablar del tema porque se están especulando muchas cosas y cada cosa que salga si tengo que salir a desmentir... Estoy agotada, realmente».

Solo unos días antes de que viera la luz la posibilidad de un acercamiento entre Gabriela y Bertín, ya se había hablado de otro romance del cantante que él mismo desmintió visiblemente contrariado. «¿De dónde sale esto? Es impresionante. Uno no puede estar toda la vida desmintiendo cosas», expresó. «Hay veces que me cabreo porque me molesta que mientan», zanjó.

