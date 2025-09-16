El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Harry, «con la conciencia tranquila» tras sus numerosas polémicas familiares

El hijo menor del Rey Carlos III ha otorgado una nueva entrevista durante su visita a Reino Unido

Joaquina Dueñas

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:06

Las entrevistas recurrentes con polémicas declaraciones y la controvertida autobiografía del príncipe Harry supusieron una bomba de relojería que dinamitó la relación con su padre, el Rey Carlos III, y con su hermano, el Príncipe Guillermo. Después de años de distanciamiento, todo apuntaba hacia una inminente reconciliación o, al menos, hacia un acercamiento con el monarca británico que finalmente se ha escenificado con un encuentro de apenas una hora esta misma semana en suelo inglés. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que el marido de Meghan Markle mantenga su costumbre de hablar con los medios y ha concedido una nueva entrevista, esta vez al medio 'The Guardian', en la que ha defendido su postura: «No creo haber sacado mis trapos sucios. Era un mensaje difícil, pero lo hice lo mejor que pude. Tengo la conciencia tranquila», ha afirmado sobre su libro, 'En la sombra'.

El duque de Sussex se ha parapetado en las numerosas informaciones que los tabloides ingleses han venido publicando sobre él a lo largo de toda su vida para subrayar la importancia de dar su versión: «No se trata de una cuestión de venganza, sino de responsabilidad», una suerte de «aclaración» ante «los relatos difundidos en la prensa», ha apuntado. Además, ha expresado que siente el respaldo de la gente: «Esperan poner al público de su parte, pero... creo que el público británico puede hablar y pensar por sí mismo. Siento un gran apoyo del público británico, incluso en momentos en los que siento que he sido atacado y destruido. Les conviene pensar que el público británico piensa lo mismo que ellos sobre mí», ha reflexionado.

A pesar de las dificultades, Harry no ha renunciado a la reconciliación total con su padre y a visitar su país acompañado de sus hijos, Archie y Lilibet. De hecho, considera que «esta semana ha hecho que eso esté más cerca». Igualmente, ha afirmado que debe «centrarse» en su padre los próximos años.

