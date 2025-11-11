El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Javier Ambrossi y Javier Calvo. Fernando Alvarado / Efe

Los Javis se separan tras quince años de relación

Los guionistas, directores y productores se mantendrán como pareja creativa en los diversos proyectos que tienen en marcha y los que lleguen en un futuro

I. C. Roncal

I. C. Roncal

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:11

Los Javis, la pareja formada por Javier Ambrossi (Madrid, 41 años) y Javier Calvo (Murcia, 34 años), se separan tras quince años de relación sentimental. Eso sí, los guionistas, directores y productores, que se encuentran trabajando en el rodaje de 'La bola negra', su segunda película después de 'La llamada', rompen su relación sentimental pero seguirán siendo pareja creativa.

Eso es al menos lo que han confirmado fuentes cercanas a ambos al periódico 'El País'. Según explica el diario, aunque no seguirán juntos, mantendrán todos los compromisos profesionales que tienen en común, continuando su colaboración creativa y mateniendo su unión en los futuros proyectos profesionales que tienen en marcha y aquellos que llegarán. Curiosamente, en el sketch con el que arrancó ayer la entrevista a Rosalía en 'La revuelta' y que reunió a actores, artistas y deportistas, además de a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, solo participó Javier Calvo.

La pareja se conoció a través de Facebook y su singladura comenzó como una amistad que comenzó a coger fuerza hasta que hicieron un viaje a Nueva York juntos que lo cambió todo. Calvo tenía que irse antes y a Ambrossi le inundó la tristeza cuando le vio marcharse en el taxi. «Sentí que era una persona que tenía que estar en mi vida», llegó a comentar en una entrevista.

Pronto, comenzaron a trabajar juntos. Primero en montajes teatrales, como el musical 'La llamada', que finalmente llevarían al cine en 2017. Durante la premiere, Ambrossi pidió a Calvo que se casara con él y Calvo no se lo pensó. La boda tuvo lugar en 2018. Para entonces ya triunfaban con series como 'Paquita Salas'. Luego vendrían títulos como 'Veneno' o 'La mesías', sin olvidar todos los proyectos que han puesto en marcha como productores, con títulos como 'Terror y feria', 'Cardo', 'Vestidas de azul', 'Mariliendre' o la reciente 'Superestar', que ha creado y dirigido Nacho Vigalondo.

En el horizonte más inmediato tienen dos proyectos: por un lado el rodaje de 'La bola negra', centrado en la vida y la obra de Federico García Lorca, que se desarrolla en tres épocas: 1933, 1937 y 2017 y que contará con Guitarricadelafuente como protagonista, además de con Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas. Precisamente a la ya expareja y a Bernardeau pudimos verles en el concierto del cantautor en Madrid disfrutando a pleno pulmón. También se hicieron públicas las fotos de la pareja junto a Glenn Close que recientemente participó en el rodaje de la cinta. Por el otro, como productores, han impulsado el remake de 'Mi querida señorita', dirigida por Fernando González Molina, o de la argentina 'Las Mala's, en la que el director y guionista Armando Bo contará con Karla Sofía Gascón.

