Julio Iglesias habla de su vida actual: «No tengo la fuerza de antes, pero sí la pasión»

Joaquina Dueñas Jueves, 3 de abril 2025, 10:49 Comenta Compartir

Después de que unas declaraciones de Carlos Herrera sobre el estado de salud de su amigo Julio Iglesias hicieron saltar todas las alamas, el pasado miércoles, la revista 'Semana' recogía en exclusiva «el retiro definitivo» del cantante. «De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años», dijo el locutor mientras que la revista señalaba que el artista «ya no puede ofrecer a su público un concierto como a él le gustaría». Ante el revuelo suscitado, Julio Iglesias ha querido aclarar en primera persona cómo es su vida actual alejada de los escenarios pero en activo. «No tengo la fuerza de antes, pero sí la pasión», ha asegurado.

La reconocida estrella de la música ha hecho unas declaraciones a la revista '¡Hola!' en las que ha recordado que «me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Es la historia de siempre». El padre de Enrique Iglesias ha querido aclarar que prefiere descansar y disfrutar de su piscina en lugar de reunir a los músicos y dedicarse a los ensayos. «Tengo el privilegio de poder elegir en qué empleo mis fuerzas», ha señalado. Eso sí, también ha dejado claro que está lejos de retirarse porque se encuentra centrado en el desarrollo de la serie sobre su vida. «Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto… Eso no es retirarse, es seguir trabajando», ha precisado.

Además, ha matizado las palabras de su amigo Carlos Herrera sobre sus problemas de movilidad. En este sentido, ha puntualizado que hace más de 60 años se formó en su espalda un osteoblastoma, un tumor benigno, que afectó a su sistema nervioso y a sus piernas del que fue operado con éxito. «Un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge», ha explicado.

Feliz con su esposa Miranda Rijnsburger en su refugio de Bahamas, entiende y agradece el interés por su figura. «A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí», ha afirmado, asegurando que, en el fondo, se ha alegrado de la polémica porque, definitivamente, «ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente».